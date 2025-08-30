Người dân thức trắng trong đêm mưa chờ tổng duyệt diễu binh

- 6h30 ngày 30/8, tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm.
- Đây là là lần hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng với quy mô tương đương sự kiện chính thức, có cả sự tham gia của lực lượng không quân. Do quy mô tương đương, lộ trình diễu binh, diễu hành buổi tổng duyệt binh sẽ giống hệt với buổi diễu binh, diễu hành A80 chính thức ngày 2/9.
Các khối chiến sĩ cuối cùng rời khỏi đường Thụy Khuê
4h, hàng loạt khối chiến sĩ cuối cùng đổ quân xuống đường Thụy Khuê trong tiếng hò reo. Khi đoàn quân di chuyển, nhiều người dân bước đi theo tới ngã đường giao với Thanh Niên. Ảnh: Châu Sa, Đào Phương.
Cái ôm xúc động khi gặp lại đồng nghiệp trong đoàn diễu binh sau 10 năm
Từ Đông Anh lên trung tâm Hà Nội từ tối 29/8, chị Lê Chanh hồi hộp chờ đợi suốt nhiều tiếng để gặp những người em thân thiết góp mặt trong đoàn diễu binh A80. Gần 4h sáng 30/8, chị vỡ òa hạnh phúc khi nhận ra người từng là đồng nghiệp cách đây 10 năm - chiến sĩ Phạm Thị Thảo (28 tuổi, quê Ninh Bình) - giữa hàng trăm chiến sĩ. Cả hai ôm chầm lấy nhau, xúc động nghẹn ngào.
“Em ấy từng làm việc cùng tôi ở khách sạn. Gia đình có truyền thống quân đội nên sau đó em chuyển ngành. Hôm nay, em ấy cũng không biết tôi đến đây chờ gặp, là bất ngờ tôi dành cho em”, chị Chanh chia sẻ. Ngoài đồng chí Thảo, chị Chanh còn có hai người em khác cũng tham gia đoàn diễu binh A80. Chị rất vui mừng khi được hoà chung trong ngày hội lớn của đất nước. Ảnh: Châu Sa, Đào Phương.
Không khí rộn ràng trên Quảng trường Ba Đình
3 tiếng trước buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành, hàng nghìn chiến sĩ, đại biểu, khách mời và người dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình, hào hứng giao lưu và chụp ảnh. Thời tiết mát mẻ, tạnh mưa, tạo điều kiện thuận lợi và không khí hào hùng cho buổi lễ. Ảnh: Thuận Thắng.
Các khối diễu binh lần lượt di chuyển ra khỏi điểm tập kết Công viên Bách Thảo
Công viên Bách Thảo là một trong những điểm tập kết các đoàn chiến sĩ tham gia Tổng duyệt diễu binh, diễu hành. 3h20, lần lượt các tốp chiến sĩ di chuyển trên đường Thụy Khuê trong sự chào đón cuồng nhiệt của người dân. Ảnh: Đào Phương, Châu Sa.
Xe tăng bắt đầu di chuyển vào đường Thanh Niên
3h, những chiếc xe tăng đầu tiên xuất hiện trên đường Thanh Niên, di chuyển theo hướng Quảng trường Ba Đình. Người dân đồng loạt hô vang, chào đón đoàn chiến sĩ cùng khí tài đầy khí thế. Ảnh: An Khương.
Chiến sĩ giao lưu văn nghệ trước Nhà hát Lớn
3h, các chiến sĩ giao lưu văn nghệ cùng đồng đội, người dân tại khu vực Nhà hát Lớn. Cùng thời điểm, tập thể các cựu chiến binh có mặt trong tiếng hò reo của người dân tại khu vực Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Văn Nguyện.
Không thể tìm đến Airbnb vì cấm đường
Trở về từ Canada sau thời gian du học đúng ngày diễn ra buổi tổng duyệt, Khuê Anh (sinh năm 2004, Hà Nội) cùng bạn trai Adam bất ngờ khi không thể về căn Airbnb trên phố Đinh Liệt.
Cả hai phải đứng đợi từ 0h đến khoảng 2h sáng tại khúc giao Tràng Tiền - Phạm Ngũ Lão, chủ nhà mới có thể tìm đường vòng đến đón cặp đôi.
"Chúng tôi biết hôm nay diễn ra buổi tổng duyệt nhưng không nghĩ cấm đường sớm như vậy. Bạn trai tôi nói đây là một trải nghiệm khá vui và thực sự đáng nhớ với anh ấy", Khuê Anh nói. Ảnh: Ngọc Bích, Việt Hà, Ánh Hoàng.
Chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp được chú ý
2h30, các khối chiến sĩ lần lượt di chuyển từ đường Thuỵ Khuê ra đường Hùng Vương, hô khẩu lệnh rền vang khí thế. Người dân hò reo cổ vũ rộn ràng cả đoạn đường. Các chiến sĩ cùng bắt nhịp đoạn nhạc “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh... Đoàn vệ quốc chúng ta ở nhân dân mà ra” để tiếp thêm tinh thần.
Đáng chú ý, sự xuất hiện của Lê Hoàng Hiệp, chiến sĩ nổi tiếng mạng xã hội của khối Tác chiến điện tử, khiến nhiều người bất ngờ, hò reo. Ảnh: Đào Phương, Nhật Anh, Châu Sa.
Các chiến sĩ đổ quân trên đường Thụy Khuê
2h, các khối chiến sĩ lần lượt đổ quân xuống đường Thuỵ Khuê và di chuyển ra Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước sáng 30/8. Dọc hai bên đường, nhiều người dân đứng chờ đợi, vẫy cờ chào đón.
Nguyễn Phương Thủy (25 tuổi) đi từ rất sớm để chờ đón người bạn Nguyễn Thu Trang (khối Nữ Quân y). Cô còn chuẩn bị 4-5 kg kẹo, đựng trong túi lớn và phát cho những chiến sĩ đi qua.
“Rất lâu mới có một ngày vui như thế này, tôi thấy hạnh phúc và hân hoan. Vì công việc văn phòng, không phải khi nào tôi cũng xem được, nên đi được hôm nào là vui hôm đấy”, Thủy nói. Ảnh: Đào Phương, Châu Sa.
Tranh thủ học bài chờ xem diễu binh
Khoảng gần 2h, thời tiết tại khu vực trung tâm Hà Nội tạnh ráo, trời mát dễ chịu. Trong lúc chờ đợi, Lan Anh và Ngọc Anh (học sinh lớp 12) tranh thủ đem sách bài tập tiếng Trung Quốc ra ôn.
"Chúng tôi sẽ có kỳ thi vào ngày 7/9 và đặt mục tiêu đạt HSK4. Hy vọng sẽ có kết quả tốt", đôi bạn cho biết. Ảnh: Ngọc Bích, Ánh Hoàng, Việt Hà.
Chủ nhà hàng mở cửa xuyên đêm, mời đồng bào đến ở miên phí
Đêm 29/8, nhiều người dân đến đường Thuỵ Khuê bất ngờ khi bắt gặp tấm biển “hỗ trợ đồng bào ngủ qua đêm chờ xem diễu binh miễn phí” trước nhà hàng Hoà Hương.
Chủ nhà hàng chia sẻ với Tri thức - Znews: “Vì hôm nay mọi người xuyên đêm chờ chiến sĩ nên tôi quyết định mở cửa đón bà con vào tá túc. Trời mưa lạnh, có chỗ thế này cũng ấm cúng. Mọi người có thể nghỉ lấy sức, chợp mắt, rửa ráy hay đi vệ sinh ở đây”. Ảnh: Đào Phương, Châu Sa.
Đi xe máy từ TP.HCM ra Hà Nội xem diễu binh
Ông Nguyễn Mạnh Hùng (63 tuổi) cùng vợ xuất phát từ TP.HCM ngày 11/8, đến Hà Nội ngày 18/8. Trên hành trình, cả hai dừng chân tham quan Đà Nẵng, Quy Nhơn, nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Trị)...
"Đi khắp nơi, tôi cảm nhận được tình yêu đất nước của người Việt. Đây là truyền thống cần gìn giữ và phát huy. Gia đình tôi có truyền thống cách mạng nên luôn dạy các con về niềm tự hào dân tộc, phải yêu quê hương, đất nước", ông Hùng nói. Ảnh: Lan Phương, Thu Hiền.
6h30 sáng 30/8 bắt đầu Tổng duyệt cấp Nhà nước
Theo kế hoạch, vào 6h30 sáng 30/8, buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm. Đây là lần hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng với quy mô tương đương sự kiện chính thức. Buổi Tổng duyệt binh dự phòng có thể diễn ra vào 31/8.
Khoảng 40.000 người sẽ tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành, gồm các khối lực lượng vũ trang, khối quần chúng diễu hành, khối đứng, cùng dàn khí tài quân sự, xe cơ giới đặc chủng. Tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105 mm sẽ đồng loạt khai hỏa.
Đặc biệt, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ có màn bay tập luyện với sự tham gia của 9 tốp bay với 30 máy bay các loại: trực thăng Mi, tiêm kích Su-30MK2, máy bay chiến đấu Yak-130, máy bay cường kích huấn luyện phản lực L-29NG và máy bay vận tải Casa. Ảnh: Đinh Hà.