Người dân phát hiện gần 3 kg ma túy trên bờ biển ở Quảng Ngãi

Phá đường dây vận chuyển hơn 290 kg ma túy từ Lào về Việt Nam

Ngày 7/1, Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an một số địa phương triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.