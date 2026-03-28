Người đàn ông Trung Quốc hối lộ 8,5 tỷ để xuất lậu 28.000 tấn titan

Hoàng Thượng Hạ bị cáo buộc tráo mẫu giám định và chi hơn 8,5 tỷ đồng hối lộ cán bộ Hải quan Việt Nam, qua đó xuất lậu gần 28.000 tấn titan sang Trung Quốc.

VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Muôn (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hưng Thịnh) về ba tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị can Hoàng Thượng Hạ.

Trong vụ án này, bị can Lê Văn Hưng (cựu công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

26 bị can khác bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó Huang ShangXia (tức Hoàng Thượng Hạ, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining) bị truy tố về hai tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu.

Bị can Trần Thị Lê Vi Vân (ở Đà Nẵng, kinh doanh tự do) bị truy tố về hai tội Buôn lậu và Trốn thuế. Bị can Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) bị truy tố về hai tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.

Viện kiểm sát xác định, Hoàng Thượng Hạ cùng đồng phạm tổ chức xuất lậu gần 28.000 tấn quặng ilmenite không đủ tiêu chuẩn, thông qua việc tráo mẫu giám định và hối lộ cán bộ Hải quan hàng tỷ đồng.

Bị can Hoàng Thượng Hạ chung sống như vợ chồng cùng bị can Trần Thị Lê Vi Vân tại Việt Nam từ năm 2009. Cả hai thu mua quặng ilmenite từ các doanh nghiệp trong nước có hàm lượng TiO2 chỉ 51-52%, không đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định.

Để hợp thức hóa, hai người thuê pháp nhân Công ty Châu Thành ký hợp đồng mua bán, mở tờ khai hải quan và xuất khẩu sang Trung Quốc. Đồng thời, họ chỉ đạo tráo mẫu quặng đạt chuẩn để “qua mặt” cơ quan giám định.

Bị can Đỗ Tiến Hải chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển, khai báo hải quan móc nối với bị can Lê Văn Hưng thỏa thuận chi tiền từ 3 đến 9 triệu đồng mỗi container để tráo mẫu. Khi kiểm hóa, mẫu quặng không đạt chuẩn bị thay bằng mẫu đạt chuẩn trước khi niêm phong và giám định.

Từ tháng 1 đến tháng 8/2024, nhóm này mở 22 tờ khai, xuất lậu 27.997 tấn quặng với 1.033 container, trị giá gần 96 tỷ đồng . Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ cho Lê Văn Hưng hơn 8,5 tỷ đồng .

Ngoài ra, các hợp đồng mua bán được lập với giá thấp hơn thực tế hàng chục tỷ đồng để che giấu dòng tiền. Riêng với lô 28.000 tấn, chênh lệch ngoài hợp đồng gần 23 tỷ đồng .

Viện kiểm sát xác định, tổng số tiền chi cho hoạt động “dịch vụ xuất lậu” là hơn 54 tỷ đồng , trong đó mỗi bị can thu lợi từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng.

Liên quan vụ án, Viện kiểm sát xác định, một số cán bộ Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu (thuộc Hải quan Khu vực 1) đã không kiểm tra đôn đốc, để Lê Văn Hưng một mình thực hiện kiểm hóa, lấy mẫu giám định. Tuy nhiên, do pháp luật không quy định bắt buộc phải có hai cán bộ cùng thực hiện các thủ tục này nên Viện kiểm sát kiến nghị xử lý hành chính đối với các cá nhân liên quan.

Đối với ba công ty Trung Quốc mua quặng ilmenite, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị tương trợ tư pháp hình sự tới VKSND tối cao Trung Quốc để làm rõ các nội dung liên quan.