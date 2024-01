Người đàn ông say rượu hành hung CSGT

Một người đàn ông ở Đắk Lắk điều khiển xe máy trong tình trạng say rượu, khi bị thổi nồng độ cồn không những không hợp tác mà quyết liệt chống đối, hành hung Cảnh sát giao thông.

Hôm nay 3/1, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo công an phường Ea Tam (TP Buôn Ma Thuột), xác nhận vụ việc xảy ra ngay cạnh trụ sở công an phường này.

Theo đó, vào chiều ngày 1/1 (trước cổng số nhà 320, đường Lê Duẩn), có 2 người đàn ông đi trên xe máy bị lực lượng CSGT dừng xe thổi nồng độ cồn nhưng không hợp tác, chửi bới. Sau đó 1 người hành hung CSGT còn một người dùng điện thoại quay lại.

"Dù sự việc xảy ra ngay cạnh Công an phường Ea Tam nhưng thuộc địa bàn phường Tân Thành nên chúng tôi đã bàn giao vụ việc này cho phường Tân Thành xử lý theo quy định", vị lãnh đạo Công an phường Ea Tam cho hay.

Trong lúc Hóa hành hung CSGT thì Quý lấy điện thoại quay lại. Ảnh: Cắt từ clip.

Thông tin ban đầu thể hiện, vào khoảng 15h30 ngày 1/1, Tạ Hữu Hóa (sinh năm 1985, trú tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe mô tô BKS 59E1-294.95 chở Tạ Hữu Quý (SN 1983, trú cùng phường) lưu thông trên đường Lê Duẩn, phường Ea Tam.

Lúc này một tổ công tác của CSGT-TT Công an TP Buôn Ma Thuột đi tuần tra thì phát hiện cả 2 có dấu hiệu say rượu nên ra yêu cầu dừng xe để đo nồng độ cồn.

Hóa đã không hợp tác, sau đó chửi bới, túm cổ áo và đánh hai chiến sĩ CSGT, kéo ngã mô tô đặc chủng. Quý không can ngăn mà tích cực hỗ trợ cho Hóa giữ một chiến sĩ CSGT rồi lấy điện thoại quay lại hành vi ăn vạ của Hóa, vu khống CSGT đánh mình chảy máu.

Do Hóa quyết liệt chống đối nên một CSGT đã tới công an phường Ea Tam nhờ hỗ trợ. Tại trụ sở công an phường này, lực lượng chức năng tiến hành đo nồng độ cồn đối với Hóa và kết quả là vi phạm ở mức kịch khung 1,154 mg/lít khí thở.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính với Hóa về các lỗi: điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở, không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, không đội mũ bảo hiểm, không có bảo hiểm xe máy, không có gương chiếu hậu.

Hiện cả Quý và Hóa đang bị công an điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".