Người đàn ông chỉ ngủ 30 phút/ngày trong 12 năm

Một người đàn ông ở Nhật Bản chỉ ngủ 30 phút/ngày trong suốt 12 năm để "kéo dài" cuộc sống của mình và khẳng định rằng điều này đã cải thiện hiệu quả công việc.

Người đàn ông Nhật Bản chỉ ngủ 30 phút/ngày. Ảnh: SCMP.

Daisuke Hori, 40 tuổi, ở tỉnh Hyogo, phía tây Nhật Bản, cho biết ông đã rèn luyện não bộ và cơ thể hoạt động bình thường với thời gian ngủ tối thiểu và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.

Hori là doanh nhân yêu thích âm nhạc, hội họa và thiết kế cơ khí. Ông bắt đầu cắt giảm thời gian ngủ xuống 30-40 phút/ngày từ 12 năm trước để có thêm nhiều giờ cho các hoạt động khác.

"Chỉ cần bạn chơi thể thao hoặc uống cà phê một giờ trước khi ăn, bạn có thể tránh được tình trạng buồn ngủ", ông nói.

Năm 2016, Hori thành lập Hiệp hội đào tạo người ngủ ít Nhật Bản, nơi ông tổ chức các lớp học về giấc ngủ và sức khỏe.

"Những người cần tập trung liên tục trong công việc sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ giấc ngủ chất lượng cao so với giấc ngủ dài. Ví dụ, bác sĩ và lính cứu hỏa có thời gian nghỉ ngơi ngắn hơn nhưng vẫn duy trì hiệu quả cao", ông nói.

Đài truyền hình Yomiuri TV của Nhật Bản đã theo dõi Hori trong 3 ngày trong một chương trình truyền hình thực tế có tên Will you go with me?. Có ngày, Hori chỉ ngủ 26 phút và tự nhiên tỉnh dậy, tràn đầy năng lượng. Sau bữa sáng, ông đi làm và dành thời gian tập thể dục.

Daisuke Hori cho biết thói quen ngủ cực ngắn giúp ông có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống. Ảnh: Weixin.

Sơ yếu lý lịch trực tuyến của Hori cho biết ông đã dạy hơn 2.100 học sinh trở thành "người ngủ cực ngắn". Một trong số họ chia sẻ với kênh truyền hình Yomiuri TV rằng cô đã cắt giảm thời gian ngủ từ 8 tiếng xuống chỉ còn 90 phút sau khi tập luyện và duy trì điều này trong suốt 4 năm, đồng thời vẫn giữ được làn da cùng sức khỏe tinh thần ở tình trạng tuyệt vời.

Câu chuyện này đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Một người quan sát trực tuyến đã viết: "Anh ấy là bậc thầy thực sự về quản lý thời gian. Tôi cũng muốn học cách ngủ ít hơn và làm việc hiệu quả hơn". Nhưng một người khác lại nói: "Đây chính là phung phí sinh mệnh. Cho dù não có thể tỉnh táo, trái tim cũng không chịu nổi".

Các bác sĩ cho biết người lớn nên ngủ ít nhất 7 tiếng/ngày. Guo Fei, bác sĩ thần kinh tại Bệnh viện Xiehe Thâm Quyến, Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, nói: "Người lớn nên ngủ từ 7-9 tiếng/ngày. Giấc ngủ là khoảng thời gian quan trọng để cơ thể và não bộ phục hồi và sửa chữa".

Guo nói thêm: "Thiếu ngủ mạn tính có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ, suy yếu khả năng miễn dịch, rối loạn tâm trạng và tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch".

Có nhiều báo cáo về lối sống cực đoan khác trên khắp Châu Á. Prahlad Jani, thiền sư người Ấn Độ, tuyên bố đã sống mà không cần thức ăn và nước uống kể từ năm 1940. Ông được cho là đã qua đời ở tuổi 90 vào năm 2020.