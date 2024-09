Người dân Hà Nội ngụp lặn cứu tài sản

Đến kiểm tra công tác di dời dân tại khu vực nguy hiểm ông Nguyễn Văn Phong (Phó Bí thư thành ủy Hà Nội) động viên người dân di dời khẩn cấp đến nơi an toàn để tránh nước lũ dâng cao. "Các lực lượng cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, công an, an ninh cơ sở tập trung đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn đảm bảo tối đa tài sản của bà con", ông Phong nói.