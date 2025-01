Người dân bị phạt 2-3 triệu đồng với những hành vi nào trên xe khách?

Hành khách gây mất trật tự trên xe bị phạt 100-200 nghìn đồng; đu bám thành xe bị phạt 2 triệu đồng; có hành vi đe dọa, xâm phạm sức khỏe người khác trên xe bị phạt 3 triệu đồng.

Điều 33, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt hành khách đi xe vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Hành khách đi xe khách cần cẩn trọng trước các hành vi có thể bị xử phạt. Ảnh minh họa: N. Huyền.

Theo đó, phạt tiền 100-200 nghìn đồng đối với một trong các hành vi: Không chấp hành hướng dẫn của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe về các quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Gây mất trật tự trên xe.

Phạt tiền 1-2 triệu đồng đối với các hành vi: Mang hóa chất độc hại, chất dễ cháy, nổ, hàng nguy hiểm hoặc hàng cấm lưu thông trên xe chở khách; Đu, bám vào thành xe; đứng, ngồi, nằm trên mui xe, nóc xe, trong khoang chở hành lý; tự ý mở cửa xe hoặc có hành vi khác không bảo đảm an toàn khi xe đang chạy.

Phạt tiền 2-3 triệu đồng đối với hành vi đe dọa, xâm phạm sức khỏe của người khác đi trên xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

Nghị định cũng nêu rõ, ngoài việc bị phạt tiền, người thực hiện hành vi mang hóa chất độc hại, chất dễ cháy, nổ, hàng nguy hiểm hoặc hàng cấm lưu thông trên xe chở khách còn bị tịch thu các chất này.

Phạt đến 12 triệu đồng nếu ô tô đưa đón học sinh không có màu sơn theo quy định

Điều 26, Nghị định 168 quy định phạt tiền 1-2 triệu đồng đối với cá nhân, 2-4 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện một trong các hành vi vi phạm:

Không đánh số thứ tự ghế ngồi, giường nằm trên xe ô tô chở hành khách theo quy định;

Sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt không có chỗ ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ mang thai theo quy định;

Sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách không có hướng dẫn cho hành khách về an toàn giao thông, thoát hiểm khi xảy ra sự cố trên xe theo quy định;

Không cấp lệnh vận chuyển, giấy vận tải cho lái xe hoặc cấp lệnh vận chuyển, giấy vận tải nhưng không đúng theo quy định (đối với loại xe quy định phải cấp lệnh vận chuyển, giấy vận tải).

Ngoài ra, khoản 4, Điều 26 quy định phạt tiền 3-4 triệu đồng đối với cá nhân, 6-8 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải không thực hiện việc niêm yết thông tin trên xe theo quy định hoặc có niêm yết nhưng không chính xác, không đầy đủ thông tin theo quy định.

Nghị định cũng quy định phạt tiền 4-6 triệu đồng đối với cá nhân, 8-12 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải nếu sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh, xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh không có thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh hoặc không có thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe hoặc không có thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe;

Sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh không có màu sơn theo quy định;

Sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh, xe ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh không có biển báo dấu hiệu nhận biết là xe chở trẻ em mầm non, học sinh theo quy định.

Tài xế dán mắt vào điện thoại dù đối mặt mức phạt tới 14 triệu đồng Nhiều tài xế xe máy dán mắt vào điện thoại khi di chuyển trên các tuyến phố đông đúc ở Hà Nội, dù Nghị định 168/2024 đã tăng mức phạt lên đến 14 triệu đồng.