Người dân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc xe bồn phát nổ

Vụ nổ xe bồn chở khí hóa lỏng tối 28/10 tại Hưng Yên khiến cả khu phố rung chuyển, nhiều nhà dân vỡ kính, người đi đường hoảng loạn bỏ xe chạy tìm nơi trú ẩn.

Khoảnh khắc xe bồn phát nổ ở Hưng Yên Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 19h ngày 28/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nhận tin báo của người dân về vụ nổ xe bồn chở khí hóa lỏng LPG.

Khoảng 19h ngày 28/10, tại lối vào Khu công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên), một xe bồn chở khí hóa lỏng (LPG) gặp sự cố va vào thanh giới hạn chiều cao, dẫn đến vụ nổ và cháy lớn.

Ông Dương Văn Biên sống sát khu vực xảy ra vụ việc là nhân chứng trực tiếp chứng kiến toàn bộ diễn biến. Ông kể: “Trước cửa nhà tôi có một xe bồn chở gas bị mắc kẹt tại thanh hạn chế chiều cao. Lúc đó, gia đình tôi đang ngồi ăn cơm thì nghe thấy tiếng gas phụt ra kinh khủng lắm, nhìn như vòi nước của xe chữa cháy vậy”.

Sáng 29/10, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường, tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ xe bồn.

Theo ông Biên, khoảng 15 phút sau, xe bồn bất ngờ phát nổ và bốc cháy dữ dội. “Lúc đó là giờ công nhân ở các khu công nghiệp tan làm hoặc đi làm ca tối nên đường đông lắm. Thấy tình hình nguy hiểm, nhiều người bỏ xe chạy lấy người”, ông cho biết.

Vụ nổ xảy ra đúng giờ cao điểm, khiến ngọn lửa lan sang một xe tải 2,5 tấn gần đó. “Tiếng nổ như bom, nhà tôi bao nhiêu cửa kính vỡ hết. Cả bộ máy vi tính làm việc để trong phòng ngủ, bóng điện cũng rơi hết xuống đất. Những người ở đấy ai cũng bị ù hết tai”, ông Biên bàng hoàng kể lại.

Căn nhà của gia đình ông Biên hư hại nặng nề sau vụ nổ.

Sức ép từ vụ nổ khiến sinh hoạt của gia đình ông Biên bị đảo lộn. “Dây điện cũng bị cháy toàn bộ ở phía ngoài nên nhà mất điện từ hôm qua tới giờ. Công tơ điện nhà tôi lại ở ngay gần khu vực xe bồn phát nổ nên chưa rõ bao giờ sẽ có điện trở lại”, ông nói.

Giữa giây phút hỗn loạn, gia đình ông chỉ kịp nghĩ đến việc bảo toàn tính mạng. Vợ ông Biên cùng hai con trai và hai con dâu đã bế các cháu nhỏ chạy đi lánh nạn, còn ông ở lại trông nhà suốt đêm. Đến sáng hôm nay, mọi người mới dám quay trở về.

Chứng kiến vụ việc từ đầu, bà Dương Thị Chín, người dân sống gần hiện trường, cho biết tài xế xe bồn cũng bị thương và kịp thời tự cứu. “Lái xe bồn lúc đó cũng bị bỏng. Anh ấy đã nhảy xuống ao bên cạnh nhà tôi để dập lửa. Sau đó, anh ấy được đưa đi cấp cứu”, bà kể.

Khu vực ao cạnh nhà ông Dương Văn Biên, nơi tài xế xe bồn nhảy xuống để dập lửa sau vụ nổ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hưng Yên huy động 5 xe chữa cháy cùng 33 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phun nước làm mát, ngăn nổ và dập tắt đám cháy. Đến 20h06 cùng ngày, vụ cháy được khống chế hoàn toàn.

Hiện tại, lực lượng công an vẫn phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc, đồng thời thống kê thiệt hại về tài sản và sức khỏe của người bị nạn.