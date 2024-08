Người chiến thắng The Influencer mất trắng 300 triệu won tiền thưởng

YouTuber Oking đã mất trắng khoản tiền thưởng vì tiết lộ thông tin bảo mật trước khi chương trình phát sóng.

Oh Byeong-min (còn được gọi là Oking) - YouTuber đánh bại 76 nhà sáng tạo nội dung khác để giành chiến thắng trong chương trình truyền hình thực tế The Influencer của Netflix - đã phải nói lời tạm biệt với giải thưởng tiền mặt trị giá 300 triệu won (hơn 226.000 USD ).

Theo The Korea Herald, YouTuber có 1,5 triệu người đăng ký trên nền tảng này mất trắng tiền thưởng sau khi bị phát hiện đã tiết lộ thông tin nội bộ ra bên ngoài. Cụ thể, Oh nói với những người khác rằng mình là người chiến thắng The Influencer 2024 trước khi chương trình được phát sóng.

Theo đó, chương trình thực tế này bắt đầu phát sóng vào ngày 6/8 nhưng thông tin Oh chiến thắng đã xuất hiện từ tháng 5. Thông tin này được tiết lộ ra ngoài bởi Choi Seung-jung, cựu CEO của tiền điện tử Winnerz Coin. Choi sau đó cũng được phát hiện là có mâu thuẫn với Oh.

Chương trình chưa phát sóng nhưng khán giả đã biết thông tin Oh Byeong-min là người chiến thắng.

Choi chia sẻ trong bài đăng (hiện đã bị xóa) rằng Oh đã đến nhà mình vào ngày 13/1 và tiết lộ rằng anh ta là người chiến thắng trong một chương trình không nêu tên, với giải thưởng tiền mặt từ 200 đến 300 triệu won, mặc dù Oh cho biết anh sẽ phải trả tiền phạt nếu thông tin bị tiết lộ.

The Influencer là chương trình thực tế dài 7 phần của Netflix, quy tụ những người sáng tạo nội dung Hàn Quốc từ nhiều nền tảng khác nhau, thậm chí còn có sự tham gia của nam diễn viên Jang Keun-suk.

Trong đêm chung kết phát sóng vào ngày 13/8, Byeong-min đã giành chiến thắng trước những người có sức ảnh hưởng là Pani Bottle, Risabae và Jang Ji-sou.

Người phát ngôn của Netflix cho biết vào ngày 22/8 rằng: "Việc duy trì tính bảo mật trước khi phát sóng chương trình là điều cần thiết để đảm bảo rằng công sức của đội ngũ tham gia sản xuất được đền đáp và khán giả có thể tận hưởng trọn vẹn nội dung mà họ mong muốn".

Họ nói thêm rằng Byeong-min đã không nhận tiền thưởng "để duy trì uy tín và tính công bằng của chương trình đối với những người tham gia".

Netflix từ chối tiết lộ liệu Byeong-min có phải đối mặt với các hình phạt khác vì có khả năng vi phạm hợp đồng khi tiết lộ thông tin hay không.