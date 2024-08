Người Ấn 'nghiền' bún chả, sợ sang đường khi du lịch Việt Nam

Việt Nam ngày càng được du khách Ấn Độ yêu thích bởi cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Tuy nhiên, việc thiếu những chuyến bay thẳng, giao thông phức tạp khiến không ít người gặp khó khăn.

Lần đầu du lịch Việt Nam, Sankalp Sharma (29 tuổi, đến từ New Delhi, Ấn Độ) ghé thăm các địa điểm do influencer trên mạng xã hội gợi ý. Anh dành 10 ngày khám phá từ Hà Nội đến Đà Nẵng, Hội An và TP.HCM.

"Sự đa dạng, độc đáo của ẩm thực là điều mang tôi đến Việt Nam. Tôi có thể ăn bún chả, uống cà phê muối mỗi ngày", Sankalp nói.

'Nghiền' bún chả, cà phê muối, Cầu Vàng

Từ năm 2023, Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của thị trường khách Ấn Độ khi nhu cầu đi du lịch và chi tiêu ở nước ngoài của đất nước tỷ dân này đang tăng cao.

Theo số liệu từ Cục Du lịch quốc gia, năm 2023, Việt Nam đón hơn 392.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 231% so với năm 2019. Tuy nhiên, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã đón 231.000 lượt khách Ấn Độ, tăng đến 164% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, theo nền tảng đặt phòng Agoda, Việt Nam là thị trường được du khách Ấn Độ tìm kiếm nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Thái Lan. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Indonesia, UAE, Singapore, Malaysia, Nhật Bản, Anh, Thụy Sĩ và Pháp.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Pankaj, đại diện công ty lữ hành Thomas Cook đến từ Ấn Độ, cho biết: "Việt Nam hiện đứng đầu trong danh sách điểm đến được du khách Ấn Độ yêu thích. Chúng tôi đang đẩy mạnh hợp tác với các công ty lữ hành ở Việt Nam để đưa khách đến đây".

Ông Pankaj cho rằng việc quảng bá, xúc tiến du lịch Việt đã nhận được sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là hoạt động quảng bá của Đà Nẵng.

"Cầu Vàng - biểu tượng của Đà Nẵng đã được giới thiệu rộng rãi trên khắp Ấn Độ. Nơi đây được biết đến như một công trình kiến trúc rất đặc biệt mà người Ấn nào cũng muốn ghé thăm khi đến Việt Nam", ông chia sẻ.

Bên cạnh đó, Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM cũng là những điểm đến được người Ấn Độ yêu thích.

Sankalp dành thời gian khám phá các điểm đến và quay vlog khi đến Việt Nam du lịch. Ảnh: Linh Huỳnh.

Chọn Việt Nam làm điểm đến cho kỳ nghỉ kéo dài 16 ngày, Sankalp đã tích lũy ngày nghỉ phép, tìm hiểu thông tin và lên lịch trình chi tiết cho chuyến du lịch.

Là một tín đồ ẩm thực, vì vậy đồ ăn ngon luôn là tiêu chí hàng đầu mà Sankalp cân nhắc khi lựa chọn điểm đến, đây cũng chính là lý do đưa anh đến Việt Nam.

Thông thường khách Ấn Độ chia làm 3 dòng ăn uống đó là khách ăn theo chuẩn Halal của người Hồi giáo; khách theo đạo Hindu không ăn thịt heo, bò; khách ăn chay. Không nằm trong 3 nhóm khách trên, Sankalp có thể thoải mái trải nghiệm nhiều món ăn ở Việt Nam.

"Tôi không thể nhớ nổi mình đã ăn những gì trong những ngày qua. Từ hàng quán vỉa hè, gánh hàng rong đến những nhà hàng sang trọng, tôi ăn tất cả những gì tôi nhìn thấy, từ bánh mì, bún, phở bò, miến,...", anh chia sẻ.

Sankalp cho biết bản thân anh cũng là một blogger, vì vậy anh khi du lịch anh luôn cố gắng lên kế hoạch để có nhiều trải nghiệm khác biệt, thưởng thức những món ăn địa phương và quay vlog.

"Tôi thích đồ ăn Hà Nội hơn bất cứ nơi nào khác, đặc biệt là bún chả Obama, tiếp đến là món phở bò thố đá", Sankalp nói. Nam du khách cho biết anh "nghiện" cà phê muối và luôn cố gắng thử món này ở tất cả những nơi anh đặt chân đến để xem chúng có sự khác biệt như thế nào.

Anh Prashant Mittal cùng gia đình thường xuyên thực hiện các chuyến du lịch nước ngoài vào dịp lễ. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tranh thủ kỳ nghỉ lễ, Prashant Mittal (quốc tịch Ấn Độ, hiện sinh sống tại Anh) đưa vợ và con gái đi du lịch tự túc tại Việt Nam trong 8 ngày.

"Tại khu vực Đông Nam Á, người Ấn Độ xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ Singapore, Thái Lan đến Bali (Indonesia) và Việt Nam là luôn là lựa chọn hàng đầu của khách Ấn sau các điểm đến trên, đặc biệt khi các quốc gia khác trở nên quá đông đúc", Prashant nói.

Đối với gia đình anh, mọi dịch vụ, trải nghiệm ở Việt Nam đều rất tốt. Họ đi từ Hà Nội, đến Đà Nẵng, Hội An, TP.HCM và tiếp theo là Phú Quốc.

"Trong đó, tôi thích nhất là Bà Nà Hill nơi có khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục, chúng tôi đã dành trọn một ngày dạo chơi ở đó", anh cho hay.

Prashant cho biết anh và gia đình vẫn trung thành với đồ chay khi ở Việt Nam vì không phù hợp với những món ăn mặn ở đây. "Tôi đặt đồ ăn trên ứng dụng giao hàng, ở đó tôi có thể tìm thấy mọi thứ, từ món Việt, Anh, Australia,...", anh nói.

Imtiaj cùng người thân du lịch TP.HCM trong tháng 1/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ghé thăm Việt Nam hồi đầu năm 2024, Imtiaj (đến từ Ấn Độ) lại rất ấn tượng vì trước sự hiện đại và không khí sôi động, nhộn nhịp ở TP.HCM.

"Thành phố này phát triển hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tại đây có nhiều công trình hiện đại bên cạnh một loạt những di tích lịch sử tạo nên vẻ đẹp đầy thu hút", anh chia sẻ.

Imtiaj cho rằng Việt Nam là một điểm đến rất an toàn cho du khách, anh và gia đình có thể an tâm dạo chơi, khám phá điểm đến dù bất kể ngày hay đêm.

Không dám sang đường

Du khách Ấn Độ vốn nổi tiếng với độ kỹ tính bậc nhất trong vấn đề ăn uống và thực hành tôn giáo, vì vậy với một số người, đây có thể là điều cản trở họ khi muốn đến Việt Nam du lịch.

Trong lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam hồi tháng 1, Sachik và gia đình (sống tại Kolkata, Ấn Độ) đã mang theo nhiều loại thức ăn vặt. Bên trong chiếc túi xách trên vai bố chứa đầy ắp nhiều loại thức ăn khô do chính tay mẹ cô chế biến.

"Gia đình tôi lo rằng sẽ không dễ dàng tìm thấy đồ ăn phù hợp ở đây nên đã chuẩn bị rất nhiều món ăn vặt có thể mang theo như bánh mhakhra, murukku,...", Sachik nói.

Khi đặt chân đến đây, gia đình cô mới nhận ra ở các địa điểm du lịch như TP.HCM, Đà Nẵng vẫn có khá nhiều nhà hàng bán món Ấn, tuy nhiên đôi lúc cách nêm nếm không thực sự hợp với khẩu vị của cả nhà.

"Chúng tôi đến đây du lịch trong một tuần, vì vậy chúng tôi không quá đặt nặng việc ăn uống. Việt Nam sở hữu rất nhiều địa điểm tuyệt đẹp mà chúng tôi chưa có dịp đặt chân tới, tôi cùng gia đình sẽ sớm quay trở lại đây trong tương lai", nữ du khách chia sẻ.

Nữ du khách Sachik đã tự tìm thông tin, lên lịch trình để đưa gia đình đi du lịch ở Việt Nam hồi đầu năm nay. Ảnh: Linh Huỳnh.

Còn đối với nam du khách Sankalp Sharma, thật khó để anh có thể kể về điều không thích khi đến Việt Nam. Sau một hồi suy nghĩ, anh nói: "Mặc dù hầu hết người dân địa phương đều rất vui vẻ và nhiệt tình, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy một chút thô lỗ từ người bán hàng ở chợ Bến Thành".

Ngoài ra, đường xá đông đúc xe cộ cũng là một thử thách đối với anh. "Tôi nghĩ giao thông ở Ấn Độ đã khá tệ, tuy nhiên tình trạng này ở TP.HCM thậm chí còn tệ hơn, đôi lúc tôi không thể băng qua đường vì dòng xe cứ nối đuôi bất chấp đèn tín hiệu. Điều này cũng dẫn đến tình trạng bụi bẩn và ô nhiễm không khí", anh chia sẻ.

Tuy nhiên, theo anh trải nghiệm du lịch ở Việt Nam vẫn khá "hời" so với mức giá phải chi trả. "Đồng tiền của Ấn mạnh hơn so với tiền Việt, vì vậy tôi vẫn khá thoải mái khi chi tiền tại đây mặc dù đôi lúc vẫn có những dịch vụ đắt hơn so với tôi nghĩ. Nhưng rõ ràng khi đi du lịch, chúng ta có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho những trải nghiệm thú vị", Sankalp nói.

Anh cho biết sẽ sớm quay lại Việt Nam để ghé thăm Huế - quê hương của món cà phê muối rồi đến Hà Giang, Sapa,... "Việt Nam có quá nhiều điểm đến hấp dẫn, sẽ thật tham lam nếu tôi cố gắng dồn ép chúng vào trong một chuyến đi", nam du khách nói.

Kiara Tales (đến từ Ấn Độ) cho biết anh đang tìm kiếm tấm podcast về Địa đạo Củ Chi - địa điểm anh thích nhất để gửi tặng bạn bè. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trao đổi với Znews, ông Pankaj đến từ công ty Thomas Cook cho rằng không khó để khách Ấn tìm thấy nhà hàng ngon ở Việt Nam. “Chúng tôi có rất nhiều đối tác là các nhà hàng Ấn Độ đạt chuẩn tại khắp các địa điểm du lịch trên đất nước bạn, vì vậy ẩm thực không phải là vấn đề nếu khách được hướng dẫn và giải thích rõ", vị này nói.

Với tư cách đại diện của công ty lữ hành hàng đầu Ấn Độ, ông Pankaj cho biết theo chia sẻ của nhiều du khách, du lịch Việt Nam đang làm rất tốt, từ ẩm thực đến cảnh quan, trải nghiệm.

Theo ông, khách Ấn Độ thường đi du lịch trong khoảng 5-7 ngày để tận hưởng kỳ nghỉ, trải nghiệm những điều thú vị.

"Duy chỉ có một điều khó khăn lớn nhất đối với du khách Ấn đó là việc thiếu những chuyến bay thẳng. Để tiếp cận với các điểm đến, chúng tôi phải băng những chặng đường dài", Pankaj nói. Ông cho biết mặc dù vậy mọi người vẫn đến đây vì rất thích, nếu mở thêm những đường bay thẳng, có lẽ lượng khách sẽ nhanh chóng bùng nổ.