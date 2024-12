Ngôi sao Amad Diallo

Trong bầu không khí thường ảm đạm tại Carrington, nụ cười của Amad Diallo vẫn luôn rạng rỡ. Với phong cách thân thiện và đầy năng lượng, cầu thủ người Bờ Biển Ngà chinh phục không chỉ các đồng đội mà cả người hâm mộ.

Ở tuổi 22, Amad Diallo đang viết tiếp một chương mới đầy hy vọng trong sự nghiệp, sau một hành trình phi thường từ những khó khăn tuổi thơ đến vị thế của một ngôi sao sáng tại Premier League.

Amad Diallo sinh ra tại Abidjan, Bờ Biển Ngà, nơi tuổi thơ của anh gắn liền với những giấc mơ bóng đá. Nhưng giấc mơ đó chỉ trở thành hiện thực khi anh bị buôn lậu vào châu Âu bằng giấy tờ giả, trong đó ghi rằng một cặp vợ chồng người Italy là cha mẹ ruột của anh. Những giấy tờ này giúp Amad Diallo gia nhập đội trẻ Boca Barco tại Italy, nơi tài năng của bản thân nhanh chóng được phát hiện và đưa đến Atalanta.

Tuy nhiên, quá khứ đau buồn đó không buông tha Amad Diallo. Năm 2020, Liên đoàn bóng đá Italy phạt anh 48.000 euro vì “cha mẹ giả mạo” - một nghịch lý khi chính nạn nhân của nạn buôn người lại phải chịu hình phạt. Nhưng thay vì gục ngã, Amad Diallo chọn cách đứng dậy, chiến đấu với nụ cười trên môi.

Chuyển đến Manchester United năm 2021 với mức giá 37 triệu bảng, Amad Diallo đối mặt với những kỳ vọng khổng lồ. Nhưng thay vì được thi đấu thường xuyên, anh được gửi đi học hỏi tại Rangers và Sunderland. Tại Sunderland, Amad Diallo thật sự trưởng thành, thi đấu xuất sắc và cảm nhận được sự tiến bộ trong từng trận đấu.

“Việc thi đấu hàng tuần, đối mặt với áp lực và học hỏi kinh nghiệm là vô cùng quan trọng. Tôi đã sẵn sàng để trở lại Manchester”, Amad Diallo chia sẻ.

Trở lại Old Trafford vào đầu mùa giải trước, Amad Diallo gặp chấn thương đầu gối khiến bản thân phải nghỉ thi đấu nửa mùa. Dù vậy, anh nhanh chóng tạo dấu ấn, đặc biệt là bàn thắng quyết định vào lưới Liverpool tại FA Cup, giúp Amad Diallo ghi điểm trong mắt người hâm mộ và ban huấn luyện.

Khi HLV Ruben Amorim tiếp quản, Amad Diallo được thử nghiệm ở vị trí hậu vệ cánh phải trong sơ đồ 3-4-3. Ban đầu, điều này có vẻ bất ngờ với một cầu thủ tấn công như Amad Diallo, nhưng sự nhanh nhẹn, khéo léo và tư duy chiến thuật tốt giúp anh thích nghi nhanh chóng.

“Cậu ấy có tốc độ, sự linh hoạt và trí thông minh. Những phẩm chất đó khiến Amad trở thành một tài sản quý giá trong đội hình của chúng tôi”, Amorim nhận xét.

Dưới sự dẫn dắt của Amorim, Amad Diallo ghi 3 bàn và có 5 pha kiến tạo chỉ sau 10 trận đá chính, một minh chứng cho sự thăng hoa của anh trong vai trò mới. Lúc này, cánh phải của Manchester United đã thuộc về cầu thủ người Bờ Biển Ngà, không phải Antony - bom tấn đắt giá nhưng gây thất vọng.

Amad Diallo không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ mà còn xây dựng mối quan hệ thân thiết với các đồng đội. Từ Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho đến Rasmus Højlund, anh luôn là nhân tố kết nối trong phòng thay đồ. Ngoài ra, huyền thoại Didier Drogba cũng thường xuyên gửi lời động viên mỗi khi Amad Diallo ghi bàn.

Sự hòa nhập của Amad Diallo không chỉ giới hạn trong sân cỏ. Anh sẵn sàng thích nghi với mọi vai trò và vị trí. “Tôi từng là số 10 tại Atalanta, nhưng tôi có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào trên hàng công. Tôi luôn sẵn sàng”, Amad chia sẻ.

Với hợp đồng sắp hết hạn, Manchester United đang cân nhắc kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm cho Amad Diallo. Phong độ hiện tại cùng sự linh hoạt và tiềm năng phát triển của anh khiến đây trở thành quyết định hợp lý.

“Tôi muốn ở lại Old Trafford và cống hiến lâu dài. Đây là nơi tôi cảm thấy thuộc về”, Amad Diallo từng chia sẻ. Và với phong độ hiện tại, tương lai của anh tại Manchester United dường như đang rất sáng sủa.

Hành trình của Amad Diallo từ một đứa trẻ bị buôn lậu đến ngôi sao của Premier League là câu chuyện về sự kiên trì, tài năng và ý chí vươn lên từ nghịch cảnh. Những gì anh đã và đang làm không chỉ truyền cảm hứng cho người hâm mộ mà còn là lời nhắc nhở rằng, với nỗ lực không ngừng, mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực.

