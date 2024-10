Ngọc Lan giảm 8 kg

Tối 31/10, Ngọc Lan chia sẻ bộ ảnh bikini bên hồ bơi. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên tự tin khoe hình thể sau nhiều năm. Ngọc Lan cho biết cô vừa giảm được 8 kg trong vòng 4 tháng. Hiện tại, cân nặng của cô là 58 kg. Việc nữ diễn viên lấy vóc dáng trong thời gian ngắn khiến người thân và nhiều đồng nghiệp bất ngờ. Dưới phần bình luận, một số khán giả hỏi Ngọc Lan về cách cô giảm cân.

Chia sẻ về phương pháp giảm cân, Ngọc Lan cho biết cô chú trọng vào việc ăn uống khoa học, cắt giảm tinh bột và tăng cường rau xanh vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Ngoài ra, diễn viên tăng cường các bài tập gym, cardio để giảm mỡ, giúp cơ thể săn chắc. Thời gian rảnh rỗi, Ngọc Lan đi bộ và chơi cầu lông. Điều quan trọng nhất là giữ tinh thần thoải mái và không quá áp lực vào con số cân nặng, theo nữ diễn viên.

Thời gian qua, sau khi thông báo giải nghệ, Ngọc Lan dành phần lớn thời gian cho con trai và công việc kinh doanh. Thỉnh thoảng, cô xuất hiện tại một số sự kiện, diễn kịch. Gần nhất, vào chiều 31/10, cô đến sân khấu kịch Idecaf (TP.HCM) để chúc mừng các đồng nghiệp ra vở mới mang tên Dưới bóng giai nhân.

Ngọc Lan sinh năm 1985, là một trong những nữ diễn viên truyền hình quen thuộc của khán giả màn ảnh nhỏ miền Nam. Cô được nhiều người biết tới sau phim Kiều nữ và đại gia.

Ngọc Lan tiếp tục có nhiều vai diễn ấn tượng trong phim Âm tính, Cổng mặt trời, Thuyền giấy, Bán chồng, Mặt nạ gương... Trong sự nghiệp, cô từng giành giải thưởng Cánh diều vàng, HTV Awards 2014.

Ngọc Lan từng tiết lộ cô để dành nhiều tiền, mua bảo hiểm và lập di chúc để lo cho con trai. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn dạy con tinh thần phải tự lập. Đặc biệt, trong di chúc, cô đưa ra yêu cầu là con trai phải học khá, giỏi hoặc làm được điều gì đó có ích cho xã hội, cậu bé mới nhận được số tiền. Ngoài ra, nữ diễn viên cho biết thêm khi lớn tuổi, cô sẽ vào viện dưỡng lão chứ không muốn làm phiền đến con.

