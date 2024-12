Ngoại hình gây bất ngờ của Song Joong Ki

Chiều 19/12, Song Joong Ki xuất hiện trong họp báo giới thiệu phim mới với ngoại hình trẻ trung. Loạt ảnh của nam diễn viên gây chú ý.

Tờ Chosun đưa tin chiều 19/12, Song Joong Ki cùng ê-kíp sản xuất phim Bogota: City of the Lost có mặt ở buổi họp báo giới thiệu bộ phim. Nam diễn viên gây bất ngờ khi xuất hiện với ngoại hình trẻ trung, điển trai. Song Joong Ki được nhận xét trẻ hơn so với tuổi 39.

Trong họp báo, Song Joong Ki cũng chia sẻ về lý do nhận phim. Anh cho biết: “Tôi thích thử những điều chưa làm trước đây. Tôi rất tò mò vì được làm việc trong môi trường mới. Giống việc tôi nói tiếng Italy trong Vincenzo. Còn lần này tôi muốn cảm nhận xem nói tiếng Tây Ban Nha sẽ như thế nào. Tôi chọn bộ phim vì nó kích thích sự tò mò”.

Song Joong Ki trẻ trung trong sự kiện chiều 19/12. Ảnh: Wikitree, Star News, Sports Chosun.

Nam diễn viên chia sẻ thêm anh có nhiều kỷ niệm đẹp ở quê hương mẹ vợ là Colombia. Đây cũng là một trong những bối cảnh quay phim của nam diễn viên. Anh kể: "Nơi tôi quay phim rất sôi động và thân thiện với những món ăn ngon, hấp dẫn. Tôi có rất nhiều kỷ niệm trong khoảng thời gian tuyệt vời đó".

Bogota: City of the Lost kể về Kuk Hee (do Song Jong Ki đảm nhận), người đến Bogotá, Colombia để bắt đầu cuộc sống mới. Tại đây, anh vướng vào mối quan hệ với Soo Young (Lee Hee Jun đảm nhận) và Park Byeong Jang (Kwon Hae Hyo), những nhân vật quyền lực trong cộng đồng người Hàn Quốc ở Bogota. Phim được phát hành ngày 31/12.

Song Joong Ki kết hôn với cựu diễn viên người Anh Katy Louise Saunders vào năm 2023. Cùng năm đó, cô sinh con trai đầu lòng ở Rome. Chiều 20/11, tờ Newsen đưa tin Song Joong Ki thông báo vợ anh vừa hạ sinh con thứ 2 ở Rome, Italy.