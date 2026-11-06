Ngoại hình của mỹ nhân Hàn đang gây chú ý

Lee Se Young có màn "lột xác" đáng chú ý khi đảm nhận vai Rashta trong series Hoàng hậu tái hôn, vừa ra mắt trên nền tảng Disney+ vào 3/11, theo tờ Sports Khan. Trong phim, Lee Se Young vào vai Rashta, người phụ nữ được Hoàng đế Sovieshu Vict (Joo Ji Hoon) sủng ái. Từng là nô lệ bỏ trốn, Rashta lọt vào mắt xanh của hoàng đế và được đưa vào cung, bắt đầu tận hưởng cuộc sống xa hoa mà trước đây cô chưa từng có cơ hội trải nghiệm. Tuy nhiên, trước mặt Hoàng hậu Navier (Shin Min Ah), cô liên tục gây ra mâu thuẫn bằng thái độ trơ tráo và những lời nói dối, qua đó bộc lộ bản chất hai mặt. Trước Sovieshu, Rashta luôn tỏ ra yếu đuối, ngây thơ. Ngược lại, cô không ngần ngại thể hiện tham vọng khi đối diện Navier. Ảnh: Fantagio.

Theo nhận định của Sports Khan, Lee Se Young khắc họa khéo léo, tự nhiên những thay đổi trong cảm xúc và thái độ của Rashta thông qua biểu cảm gương mặt, giọng điệu. Nữ diễn viên linh hoạt chuyển đổi giữa vẻ ngoài mong manh trước hoàng đế và sự giả tạo khi đối đầu hoàng hậu. Cô cũng được chú ý nhờ tạo hình nổi bật, được khen là rất giống nhân vật trong webtoon gốc, đồng thời thể hiện rõ những sắc thái tâm lý khác nhau của Rashta trong từng tình huống. Tại buổi họp báo ra mắt phim ngày 3/11, Lee Se Young chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho vai diễn: "Tôi nghĩ nếu Rashta không có làn da trắng đẹp, cô ấy sẽ không có được cơ hội đó. Vì vậy tôi đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện ngoại hình hơn bất kỳ dự án nào khác". Ảnh: Disney+.

Nữ diễn viên cho biết cô diễn xuất với mong muốn khán giả vừa tức giận, muốn ghét bỏ nhân vật, vừa cảm thấy thương hại và thấu hiểu cho cô. Ngay sau khi phát hành, Hoàng hậu tái hôn đứng đầu bảng xếp hạng 10 nội dung Hàn Quốc được xem nhiều nhất trên ứng dụng Disney+. Theo FlixPatrol, trang tổng hợp dữ liệu xếp hạng các nền tảng OTT toàn cầu, bộ phim cũng dẫn đầu tại 12 quốc gia và đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng phim truyền hình trên Disney+ toàn cầu. Hoàng hậu tái hôn thuộc thể loại lãng mạn giả tưởng, xoay quanh tình yêu, sự phản bội, quyền lực và báo thù. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng và webtoon nổi tiếng của Naver, với sự tham gia của các diễn viên Shin Min Ah, Joo Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young. Ảnh: Fantagio.

Lee Se Young sinh năm 1992, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Cô ra mắt khán giả qua bộ phim truyền hình The Brother's River năm 1997. Cô được đông đảo khán giả biết đến với vai Choi Geum Young thời nhỏ trong bộ phim Nàng Dae Jang Geum. Sau đó, nữ diễn viên từng bước khẳng định năng lực và vị thế thông qua nhiều tác phẩm truyền hình. Khi trưởng thành, Lee Se Young ghi dấu ấn ở thể loại cổ trang với vai Hoàng hậu Yoo So Woon trong The Crowned Clown. Tiếp đó, cô gây tiếng vang khi hóa thân thành Sung Deok Im trong bộ phim The Red Sleeve của đài MBC. Vai diễn này giúp nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen và một lần nữa khẳng định khả năng diễn xuất. Ảnh: News1, Star News.

Bên cạnh dòng phim cổ trang, Lee Se Young còn tích cực tham gia các tác phẩm lấy bối cảnh hiện đại. Trong Tình yêu và pháp luật, cô đảm nhận vai Kim Yuri. Nữ diễn viên thể hiện khả năng diễn xuất linh hoạt ở thể loại hài lãng mạn. Nữ diễn viên cũng góp mặt trong series Những điều đến sau tình yêu của Coupang Play với vai Choi Hong. Những năm gần đây, Lee Se Young tiếp tục mở rộng phạm vi diễn xuất. Cô gây chú ý với vai Ji Kang Hee trong bộ phim Motel California của đài MBC. Ảnh: Fantagio.

Song song với sự nghiệp diễn xuất, Lee Se Young sở hữu bảng thành tích giải thưởng đáng chú ý. Từ khi còn là diễn viên nhí, cô đã được ghi nhận năng lực qua giải Nữ diễn viên trẻ xuất sắc với phim điện ảnh When I Turned Nine và phim ngắn Shower. Khi trưởng thành, cô tiếp tục giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc và Cặp đôi xuất sắc tại Lễ trao giải Phim truyền hình KBS nhờ tác phẩm The Gentlemen of the Laurel Tree Tailor Shop. Sau đó, cô nhận nhiều giải thưởng Diễn xuất xuất sắc tại các lễ trao giải với những bộ phim như The Crowned Clown và Doctor John... Ảnh: Jobpost, Fantagio.

Ngoài lĩnh vực truyền hình, Lee Se Young còn tích cực tham gia các dự án điện ảnh. Trong bộ phim Still Great, ra mắt ngày 21/10, cô đảm nhận vai Ji An. Nữ diễn viên đã thể hiện chiều sâu cảm xúc qua kinh nghiệm diễn xuất được tích lũy trong nhiều năm. Từ phim cổ trang đến hiện đại, nữ diễn viên liên tục làm mới bản thân, cho thấy khả năng đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau. Ảnh: Roundmag.

Sách yêu thích của Jisoo (BlackPink)

Jisoo từng nhiều lần chia sẻ với người hâm mộ những cuốn sách cô đang đọc thông qua các buổi live và phỏng vấn. Bên cạnh những tác phẩm văn học kinh điển, thành viên BlackPink cũng tìm đọc nhiều thể loại khác, từ tiểu thuyết bán chạy đến truyện trinh thám.

Một trong những tác phẩm được Jisoo nhắc đến là Kafka bên bờ biển của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami. Cuốn tiểu thuyết xoay quanh hai nhân vật chính có hoàn cảnh và hành trình tưởng như tách biệt.