Nghìn lời cảm ơn gửi tới Zalo dịp sinh nhật 14 tuổi

Hàng nghìn lời chúc và cảm ơn được gửi về Zalo nhân dịp sinh nhật 14 tuổi đã tái hiện hành trình nền tảng đồng hành và gắn bó cùng đời sống người Việt.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, Zalo giờ không chỉ là một nền tảng nhắn tin mà còn đóng vai trò như một hạ tầng số thiết yếu, phục vụ hàng chục triệu người Việt.

Những lời chúc người dùng gửi đến Zalo nhân dịp sinh nhật 14 tuổi như một cuốn nhật ký. Ở đó, mỗi câu chuyện cá nhân đại diện cho một cột mốc trên hành trình nền tảng đồng hành cùng người dùng.

Nhịp cầu kết nối gia đình

Đôi khi, cuộc hội thoại trên Zalo không chỉ là trao đổi thông tin mà còn là lời nhắn nhủ tình yêu thương đến gia đình, hòa chung niềm vui với bạn bè và đồng nghiệp, hay sự sẻ chia với cộng đồng.

Hầu hết mỗi người trong chúng ta đều đang ở trong một hội nhóm gia đình với những tên gọi thân thương như “Hội con cháu nhà ông Quang”, “Gia đình ♥️”, “Ba mẹ yêu”, “Gia đình số 223 Lê Lợi”... Với Zalo, các thành viên thuộc nhiều thế hệ khác nhau dù ở bất kỳ đâu cũng có thể kết nối và chia sẻ yêu thương.

Trí tuệ nhân tạo cho mọi người

Kể từ năm 2016 đến nay, Zalo đã phát triển hệ sinh thái các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) đa dạng. Một trong những câu hỏi quan trọng được đặt ra là làm cách nào để phổ cập công nghệ AI cho nhiều người dùng?

Đội ngũ kỹ sư Zalo đã tập trung nâng cấp chất lượng các tính năng AI sẵn có, đồng thời liên tục ra mắt các tiện ích AI mới để phục vụ người dùng đại chúng. Trí tuệ nhân tạo trên Zalo đã dần bước vào cuộc sống của người Việt như một "trợ thủ" giúp tháo gỡ những rào cản giao tiếp.

Đến nay, các tính năng AI của Zalo tiếp tục ghi nhận sự ủng hộ mạnh mẽ với 38% người dùng thường xuyên hàng tháng.

“Trợ lý đắc lực” cho công việc

Số lượng người dùng thường xuyên hàng tháng lớn đặt ra cho Zalo những bài toán mới. Các tính năng phục vụ công việc ra đời trên Zalo dần trở thành giải pháp thiết thực giúp hàng triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên nghiệp hóa công việc bán hàng.

Dù là dân văn phòng hay chủ doanh nghiệp, nhiều người dùng Việt vẫn tìm thấy ở Zalo một điểm tựa tin cậy để san sẻ những vất vả trên con đường gây dựng sự nghiệp.

Đồng hành cùng bà con trên hành trình chuyển đổi số

Trong những năm qua, thông qua sản phẩm Zalo Official Account (Tài khoản Zalo chính thức của các đơn vị, gọi tắt là Zalo OA) và Zalo Mini App (Ứng dụng tiện ích nhỏ trên Zalo), Zalo từng bước trở thành “cầu nối số” giữa chính quyền và người dân, góp phần hiện đại hóa hành chính và dịch vụ công. Đây là những kênh giao tiếp quan trọng, chính thống, đưa thông tin từ cơ quan nhà nước đến từng người dân nhanh chóng, hiệu quả, đồng thời mở ra cơ chế phản hồi minh bạch để lắng nghe ý kiến và cải thiện chất lượng phục vụ.

Zalo OA còn là bạn đồng hành cùng nhiều trường học trong công tác dạy học, đưa tin đến phụ huynh và học sinh. Trong lĩnh vực y tế, Zalo góp phần quan trọng trong tiến trình số hóa ngành y tế, hỗ trợ triển khai bệnh án điện tử trên cả nước. Nhiều bệnh viện, phòng khám đã ứng dụng Zalo để gửi kết quả khám chữa bệnh, nhắc lịch tái khám tự động qua Zalo Mini App.

Hành trình 14 năm của nền tảng Zalo là hành trình của sự bền bỉ với cam kết phát triển Internet thay đổi cuộc sống người Việt. Tính đến hết quý 2/2026, Zalo ghi nhận 81,3 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng với gần 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.

Ứng dụng đồng thời “chạm” tới người dân tại 34/34 tỉnh, thành của Việt Nam, các vùng hải đảo, vùng sâu, vùng xa và nhiều quốc gia trên thế giới. Sau hơn một thập kỷ phát triển, Zalo liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng các nền tảng nhắn tin phổ biến và được yêu thích nhất tại Việt Nam khi vượt qua nhiều tên tuổi hàng đầu hiện nay như Facebook, Messenger, theo công bố hàng quý của Decision Lab.