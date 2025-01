Nghịch lý '404 Chạy ngay đi'

Bộ phim hài Thái Lan trở thành “ngựa ô” tại phòng vé Việt dịp cuối năm 2024, đầu 2025 khi liên tục chinh phục những cột mốc doanh thu ấn tượng, dù ban đầu không được đánh giá cao.

Trên sân nhà Thái Lan, 404 chạy ngay đi có màn ra mắt ảm đạm với khoảng 22 triệu baht ( 16 tỉ đồng ), sau 2 tuần công chiếu.

Thế nhưng, với cùng khoảng thời gian, đứa con tinh thần của đạo diễn Pichaya Jarusboonpracha lại thu tới 75 tỷ đồng tại rạp Việt. Phim dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé nước ta nhiều ngày liên tiếp, áp đảo cả phim Việt Chị dâu.

Thành tích của 404 chạy ngay đi gây ngạc nhiên khi trước đó, tác phẩm vốn không được kỳ vọng trở thành “hit”, cũng không có những chiến dịch quảng bá rầm rộ như nhiều đối thủ trình làng cùng thời điểm.

Câu chuyện cũ kĩ

404 Chạy ngay đi theo chân Nakrob (Chantavit Dhanasevi), một gã lừa đảo đang lâm vào tình thế khó khăn về tài chính. Dù nợ nần chồng chất, Nakrob vẫn luôn mơ ước một cuộc sống hạnh phúc, sung túc cùng người yêu. Để đổi đời, gã lên kế hoạch thu mua lại nhà giá rẻ và bán ra với giá trên trời.

Mục tiêu mà Nakrob hướng tới là một khách sạn bỏ hoang, nằm trên ngọn đồi ven biển. Tuy nhiên, khi đặt bút ký vào hợp đồng mua nhà, gã lừa đảo mới phát hiện nơi đây bị ma ám. Linh hồn chủ cũ khách sạn - Lalita (Kanyawee Songmuang) - thường xuyên bày trò quấy phá, khiến kế hoạch làm giàu của Nakrob có nguy cơ phá sản.

Không chịu đầu hàng, gã tìm tới các chuyên gia tâm linh, giúp mình đánh đuổi linh hồn ma nữ.

404 Chạy ngay đi thu 75 tỷ đồng sau hơn 2 tuần khởi chiếu tại Việt Nam.

404 Chạy ngay đi là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Pichaya Jarusboonpracha. Ở lần đầu chạm ngõ điện ảnh, anh không tránh khỏi những bỡ ngỡ và vụng về khi kể một câu chuyện kinh dị hài trong thời lượng chưa đầy 2 tiếng.

Kịch bản phim không mới. Câu chuyện về con người đối đầu ma quỷ dưới góc nhìn hài hước xen lẫn kinh dị có thể dễ dàng bắt gặp trong hàng trăm tác phẩm cùng thể loại từ xứ sở chùa vàng. Như thường lệ, ma quỷ không vô cớ xuất hiện, khi đằng sau đó là những bí mật, khúc mắc cần được hóa giải. Và ngược lại, hành trình đối đầu với “phản diện” giúp nhân vật chính trưởng thành, thay đổi suy nghĩ và hoàn thiện bản thân.

Với 404 Chạy ngay đi, Nakrob phải kiên trì đấu tranh với thế lực ma quỷ để chạm đến giấc mơ giàu sang. Dù nhiều phen bị dọa thừa sống thiếu chết, phải chạy trốn bạt mạng, gã lừa đảo vẫn không nỡ buông bỏ khách sạn ma ám vì lo nghĩ về tương lai bên bạn gái. Mặt khác, một khi đã ký vào bản hợp đồng mua nhà, ma nữ nhất quyết không tha cho anh. Điều này khiến nhân vật rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Song song đó, phim cũng phát triển tuyến truyện phụ về quá khứ linh hồn ma nữ, vốn là chủ khách sạn. Cô năm xưa từng bỏ gia đình chạy theo người tình, cùng nhau mở khách sạn để kinh doanh. Rồi biến cố ập tới khiến cặp đôi rơi vào thảm kịch. Bí ẩn này cũng là thứ khơi dậy sự tò mò của người xem khi câu chuyện mở ra.

Thế nhưng, nhiều tình tiết rập khuôn, thiếu trau chuốt cùng những non vụng trong cách biên tập khiến sự hấp dẫn của tác phẩm không kéo dài được lâu. Nhiều sự kiện, nhân vật tỏ ra thừa thãi và lạc lõng trong cốt truyện, khiến tổng thể 404 Chạy ngay đi lê thê hơn mức cần thiết. Câu chuyện chưa tìm được điểm nhấn, khi những tình tiết thiếu cao trào liên tục lặp lại theo công thức, khiến nội dung trở nên dễ đoán.

Về mảng kinh dị, tạo hình máu me, rùng rợn của nhân vật tạo hiệu ứng tốt. Song, những màn hù dọa kém sáng tạo khi thường xuyên đẩy âm lượng và lạm dụng tiếng la hét, khiến người xem thay vì sợ hãi lại thấy hơi ồn ào.

'Ca lạ' phòng vé Việt

Không phải chỉ dựa vào may mắn mà 404 Chạy ngay đi trở thành “ca lạ” tại phòng vé Việt dịp cuối năm 2024, đầu 2025.

Dù nội dung, kịch bản chỉ ở mức trung bình, đứa con tinh thần của Pichaya Jarusboonpracha vẫn sở hữu nhiều yếu tố độc đáo giúp kéo chân thượng đế ra rạp.

Sự xuất hiện của 404 Chạy ngay đi khiến phim Việt Chị dâu hụt hơi.

Chìa khóa giúp 404 Chạy ngay đi tỏa sáng nằm ở yếu tố hài trong kịch bản. Những mảng miếng gây cười trong phim phân bổ dày đặc, lại khá đa dạng, từ hài hành động, hài tình huống và thậm chí hài thoại. Gần như trong bất kỳ hoàn cảnh nào, biên kịch cũng cố gắng “kiến tạo” những tình huống chọc cười khán giả. Nhân vật càng lâm vào thế khó khăn, ngặt nghèo, tiếng cười họ tạo ra càng sảng khoái, càng “đã”.

Thực tế, không phải miếng hài nào trong phim cũng ấn tượng và hiệu quả. Song, ra rạp vào khoảng thời gian Giáng sinh, cận kề kỳ nghỉ Tết Dương lịch, khi phần lớn người xem bỏ tiền mua vé để kiếm tìm những giây phút thư giãn, giải trí, 404 Chạy ngay đi hưởng lợi với nội dung phù hợp nhu cầu của thượng đế Việt.

Mặt khác, tác phẩm khi phát hành tại Việt Nam còn có định dạng lồng tiếng. Phiên bản này “gây sốt” với nhiều câu thoại bắt trend, trở nên viral trên mạng xã hội - yếu tố giúp phim tăng độ nhận diện và kéo dài tuổi thọ tại rạp. Những màn đối đáp hóm hỉnh, “xéo xắt” dưới sự góp giọng của Lê Dương Bảo Lâm thu hút lượng không nhỏ người xem bàn luận. Quyết định phát hành bản lồng tiếng tỏ ra đúng đắn khi nhận được sự quan tâm của khán giả Việt, tác động trực tiếp tới thành tích phòng vé.

Sự khôn khéo của phim còn thể hiện ở một số cài cắm hướng tới phân khúc người xem trẻ. Đơn cử, các ca khúc hot trên thị trường cùng dàn diễn viên khách mời với những gương mặt được yêu thích giúp 404 Chạy ngay đi dễ gây chú ý. Tại Việt Nam, sự xuất hiện của Uyển Ân - em gái Trấn Thành - trong một vai cameo, dù chỉ thoáng qua vài giây hồi cuối phim, cũng khiến khán giả bàn luận.

Ở khía cạnh diễn xuất, nam chính Chantavit Dhanasevi tạo thiện cảm với những màn tung hứng duyên dáng cùng bạn diễn. Anh trước đó được biết đến trong nhiều dự án được yêu thích như Hello Stranger, My God!!! Father hay ATM Lỗi tình yêu... Chantavit cũng từng ngồi ở vị trí biên kịch cho nhiều bom tấn đình đám, mà điển hình là Tình người duyên ma hay gần nhất là The Medium.

Kịch bản phim còn nhiều hạn chế.

Không sở hữu ngoại hình nổi bật như nhiều diễn viên thần tượng tại xứ chùa vàng, tài tử sinh năm 1983 khiến khán giả thích thú với màn hóa thân tự nhiên, hóm hỉnh. Anh khắc họa thành công một gã lừa đảo nhát gan nhưng cứng đầu, với một hành trình phục thiện gian nan sau nhiều biến cố. Sự xuất hiện của bộ đôi đồng nghiệp “báo thủ” Nammont (Pittaya Saechua) và Choke (Chookiat Iamsook) càng khiến cho câu chuyện xoay quanh Nakrob trở nên đa sắc hơn.

Hiện tại, bộ phim kinh dị hài gắn nhãn T16 của Thái Lan vẫn không có đối thủ tại rạp Việt. 404 Chạy ngay đi cũng là cái tên duy nhất vượt doanh thu 10 tỷ đồng trong những ngày cuối tuần qua. Tuy nhiên, trước dàn đối thủ quốc tế sắp trình làng, cùng tình trạng giảm nhiệt phòng vé, việc bộ phim do Pichaya Jarusboonpracha đạo diễn chạm tay đến cột mốc doanh thu trăm tỷ khó xảy ra.