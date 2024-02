Nghi phạm lên Hà Nội học nghề nấu ăn trong vụ sát hại cô gái 21 tuổi

Hoàng Minh Hào sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nông nghiệp, đã học hết lớp 12. Hào nói ra Hà Nội để học nghề nấu ăn, chưa có việc làm ổn định. Hào là con út, có anh trai.

Sau khi Công an TP Hà Nội làm rõ, bắt giữ đối tượng Hoàng Minh Hào (SN 2004, quê ở tổ dân phố Đồng 2, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) có hành vi sát hại chị Lê Thị Thùy Linh (SN 2003, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), sáng 20/2, chúng tôi đã trao đổi với Trần Huy Hiền, tổ trưởng tổ dân phố Đồng 2, huyện thị trấn Kép - nơi gia đình Hào sinh sống - được ông Hiền cho biết Hào sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm nông nghiệp, đã học hết lớp 12, Hào nói ra TP Hà Nội để học nghề nấu ăn, chưa có việc làm ổn định. Hào là con út, có anh trai, chưa có tiền án, tiền sự.

Nạn nhân và chung cư mini nơi chị bị sát hại.

Như báo CAND đã đưa tin, gia đình chị Lê Thị Thùy Linh báo cáo 15h ngày 16/2 (mùng 7 Tết Giáp Thìn), chị Linh đi thu tiền phòng trọ sau đó không thấy về; căn cứ các tài liệu ban đầu thu được, xét tính chất vụ việc, giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo đăng tải thông tin truy tìm người mất tích trên trang Facebook Công an TP để hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát, tổ chức xác minh, truy tìm chị Linh.

Chiều 19/2, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể chị Linh ở một chung cư mini 7 tầng nằm sâu trong hẻm 79, ngách 40/14, ngõ 79, đường Cầu Giấy. Thi thể nạn nhân được phát hiện tại tầng 3.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng nghi vấn sát hại chị Linh là Hoàng Minh Hào.