Nghi phạm ăn trái cây, uống nước mương khi lẩn trốn

Bị cảnh sát vây ráp trong khu Đồng Chanh rộng 50 ha, Tâm hái trái cây dại, uống nước mương để sống sót trong 3 ngày lẩn trốn.

Cảnh sát truy lùng nghi can giết người tại khu vực Đồng Chanh. Ảnh: T.L.

Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang lấy lời khai Nguyễn Thanh Tâm (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo cảnh sát, Tâm là nghi can sát hại chị N.T.H.P. (22 tuổi, nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn) hôm 6/1.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tâm khai không có việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài, nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Trưa 6/1, Tâm đi tới quán cà phê trên quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn). Thời điểm này, trong tiệm có một mình chị P.

Nghi phạm sau đó dùng dao đâm nạn nhân, rồi cướp tài sản cùng chiếc xe SH của nạn nhân rồi bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, nghi phạm biết công an sẽ truy đuổi mình, nên lẩn trốn vào cánh khu Đồng Chanh ở tỉnh Long An.

Đây là khu vực rậm rạp, rộng khoảng 50 ha khiến việc truy bắt của cảnh sát gặp nhiều khó khăn. Trong những ngày lẩn trốn, Tâm hái trái cây dại, uống nước mương để sinh tồn.

Sau 3 ngày truy quét, sáng 9/1, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Long An tổng lực xông vào khu vực Đồng Chanh, bắt giữ Tâm và di lý nghi phạm về TP.HCM để điều tra.

Công an TP.HCM cho biết sẽ họp báo thông tin về kết quả điều tra và truy bắt nghi can giết người vào chiều 9/1.