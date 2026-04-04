Nghỉ Lễ Giỗ tổ và 30/4 - 1/5: Có nên hoán đổi làm việc để nghỉ 9 ngày?

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Lâm Văn Đoan cho rằng, việc có hoán đổi ngày làm việc hay không phải được tính toán kỹ dựa trên nhiều yếu tố. Đặc biệt, phải lắng nghe ý kiến và dù phương án nào cũng phải được quyết định sớm, công bố sớm để người lao động chủ động thời giờ nghỉ ngơi.

Liên quan đến dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 tới đây, vào ngày 3/4, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cho biết, không có chủ trương hoán đổi để nghỉ 9 ngày liên tiếp.

Lãnh đạo Cục Việc làm cho hay, Bộ Nội vụ đã có thông báo về các ngày nghỉ trong năm 2026. Những ngày nghỉ này đã được Chính phủ cho phép và Bộ Nội vụ thông báo từ tháng 10/2025.

Theo Cục Việc làm, không có chủ trương hoán đổi để dịp nghỉ lễ tới đây nghỉ 9 ngày liên tiếp. Ảnh minh họa: Duy Phạm

Theo đó, việc bố trí các ngày nghỉ trong năm được thực hiện theo Bộ luật Lao động và đã xin ý kiến các ban, ngành. Bộ Nội vụ và Chính phủ “không có chủ trương gì mới”.

Thông báo trước đó của Bộ Nội vụ nêu rõ: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm nay rơi vào chủ nhật (26/4 dương lịch), vì thế, cán bộ, công chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4).

Do vậy, nếu tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy (ngày 25/4) đến hết thứ hai (ngày 27/4).

Ngay sau đó là đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dịp này sẽ rơi vào ngày thứ năm và thứ sáu. Người lao động nếu không phải đi làm thứ bảy thì kỳ nghỉ sẽ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5.

Điểm đặc biệt là, trong hai dịp nghỉ lễ sắp tới rất gần nhau (chỉ cách nhau 2 ngày). Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng, nên xem xét hoán đổi ngày làm việc, để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 9 ngày liên tiếp.

Theo Bộ luật Lao động, lịch nghỉ hằng năm do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến người lao động và phải thông báo trước. Bên cạnh đó, người lao động có thể thỏa thuận để nghỉ phép thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

Lắng nghe ý kiến để quyết định phương án tối ưu nhất

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Lâm Văn Đoan cho rằng, các cơ quan có thẩm quyền cần cân nhắc và lắng nghe ý kiến của người dân.

“Một quyết định như vậy không chỉ là vấn đề liên quan đến chính sách và quyền lợi người lao động mà cần phải đảm bảo quá trình làm việc và năng suất lao động cũng như sự phát triển của doanh nghiệp”, ông Đoan nói.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa 16 sẽ được khai mạc vào đầu tuần tới. Cũng có thể tại kỳ họp này, đại biểu Quốc hội sẽ nêu ra vấn đề đó. Các cơ quan cần phải bàn bạc và quan trọng là phải đưa ra quyết định sớm”, ông Lâm Văn Đoan nói.

Đặc biệt, ông Đoan cũng nhấn mạnh rằng, dù trong bất kỳ trường hợp nào, cơ quan chức năng cũng cần đưa ra phương án sớm, để người lao động có thể chủ động được thời giờ nghỉ ngơi, chuẩn bị trước kế hoạch. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chủ động bố trí lực lượng lao động để duy trì dây chuyền sản xuất kinh doanh liên tục, hiệu quả.

“Việc có hoán đổi ngày làm việc hay không phải cân nhắc nhiều yếu tố về xã hội, an sinh và yếu tố về kinh tế”, nhấn mạnh điều này, ông Đoan nói thêm, phương án đưa ra cần phải được tính toán kỹ và phải được quyết định sớm và công bố sớm để người lao động chủ động.

Trao đổi về việc có nên xin ý kiến các bộ, ngành và địa phương không, ông Lâm Văn Đoan cho rằng, việc xin ý kiến cũng còn tùy trường hợp, nhưng nếu có quá nhiều thủ tục thì cũng không tốt. Tuy nhiên, ông lưu ý, cần phải lắng nghe ý kiến của người dân và cơ quan báo chí, để đưa ra phương án hiệu quả nhất.

Về việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân trong dịp nghỉ lễ, ông Lâm Văn Đoan nhấn mạnh, tinh thần là không để việc nghỉ lễ làm gián đoạn các dịch vụ công chính đáng của người dân.

Chính vì vậy cần phải có kế hoạch chủ động để các cơ quan nhà nước bố trí kế hoạch làm việc, có thể bố trí các bộ phận trực luân phiên, rồi doanh nghiệp tăng vận hành để sản xuất kinh doanh có hiệu quả và người lao động có kế hoạch chủ động nghỉ ngơi được.

“Nếu quyết định gấp quá sẽ rất khó khăn. Theo tôi, phải nên lắng nghe tất cả các ý kiến để quyết định và dù phương án nào cũng cần được công bố sớm”, ông Lâm Văn Đoàn cho hay.