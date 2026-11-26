Tại Izumi Gardenia, tinh thần “The Art of Enough” (Nghệ thuật sống vừa đủ) được thể hiện qua 5 giá trị: Đủ xanh, đủ tinh tế, đủ thư thái, đủ riêng tư và đủ kết nối.

Với một gia đình muốn tìm nơi an cư lâu dài, cảnh quan hay tiện ích đều được cân nhắc trong mối liên hệ với sinh hoạt thường ngày. Ngôi nhà cần có chỗ cho những giờ sum họp, khoảng riêng để mỗi thành viên nghỉ ngơi và những kết nối thuận tiện cho công việc, học hành. “Vừa đủ”, từ góc nhìn ấy, là sự lựa chọn phù hợp để cả gia đình sống thoải mái và gắn bó.

Tinh thần này được gửi gắm trong “The Art of Enough” (Nghệ thuật sống vừa đủ) qua 5 giá trị “Xanh - Tinh tế - Thư thái - Riêng tư - Kết nối” tại Izumi Gardenia - phân khu thuộc đô thị tích hợp Izumi City do Nam Long cùng 2 đối tác Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation phát triển.

Đủ xanh: Thiên nhiên chạm ngõ, len lỏi trong từng nhịp sống

Tại Izumi Gardenia, mỗi căn nhà có vườn riêng ở cả mặt trước lẫn mặt sau. Hàng rào cây xanh như một nét vẽ mềm mại, phân định không gian riêng và chung mà không tạo nên khoảng cách.

Mỗi căn nhà có vườn riêng ở cả mặt trước lẫn mặt sau.

Các tuyến đường nội khu thông thoáng kết hợp những khoảng mở đón ánh sáng tự nhiên, gió trời và tầm nhìn xanh. Định hướng này tiếp nối nền tảng quy hoạch của đô thị Izumi City, với diện tích rộng 170 ha, hơn 20 ha mảng xanh và khoảng 6 ha mặt nước. Hệ thống công viên đã hiện hữu cũng giúp khách hàng trực tiếp cảm nhận môi trường sống phố vườn.

Đủ tinh tế: Chất lượng sống đến từ những chi tiết vừa vặn

Vẻ đẹp của những căn nhà phố vườn còn đến từ cách cảnh quan thay đổi dưới ánh sáng. Lấy cảm hứng từ trường phái ấn tượng, các cụm cây, lối dạo và khoảng mở tại Izumi Gardenia được sắp đặt để ánh sáng cùng sắc lá tạo nên những cảm nhận khác nhau theo từng thời điểm trong ngày.

Nhà ở được thiết kế theo phong cách hiện đại, thanh lịch, chú trọng bố trí hợp lý và đón gió tự nhiên. Sự tinh tế vì thế được thể hiện trong mối liên hệ giữa ngôi nhà với khoảng xanh bên ngoài, giữa vẻ đẹp tổng thể với nhu cầu sinh hoạt của từng thành viên.

Đủ thư thái: Trọn vẹn thời gian chăm sóc bản thân và gia đình

Một buổi bơi sau giờ làm, hoạt động thể thao cuối tuần hay cuộc dạo bộ của ông bà cùng cháu nhỏ dễ trở thành những thói quen khi có không gian phù hợp ngay gần nhà.

Kiến trúc đón gió tự nhiên và hài hòa với cảnh quan xung quanh.

Clubhouse, hồ bơi, sân thể thao đa năng và các công viên đã hiện hữu tại Izumi City tạo nền tảng cho trải nghiệm ấy. Kế thừa hệ tiện ích đó, phân khu Izumi Gardenia được quy hoạch thêm khu vui chơi và vườn thư giãn, giúp cư dân có thêm lựa chọn chăm sóc bản thân cũng như dành thời gian cho người thân.

Đủ riêng tư: Một khoảng lặng an yên giữa lòng đô thị

Tại Izumi Gardenia, tinh thần “riêng tư trong riêng tư” được cụ thể hóa bằng mô hình compound thấp tầng khép kín bên trong phân khu phố vườn, giúp tách biệt với sự náo nhiệt bên ngoài nhưng vẫn kết nối trọn vẹn với tiện ích chung của Izumi City. Mỗi gia đình có thể gìn giữ nếp sinh hoạt riêng mà vẫn tìm thấy sự thân tình qua những buổi gặp gỡ, sinh hoạt tại không gian cộng đồng.

5 giá trị “Xanh - Tinh tế - Thư thái - Riêng tư - Kết nối” đại diện cho tinh thần “The Art of Enough” tại Izumi Gardenia. Ảnh phối cảnh dự án.

Đủ kết nối: Vị thế đắc địa, thuận tiện cho hành trình mỗi ngày

Nằm trong đô thị Izumi City ngay giao điểm đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh và đường Nam Cao, phân khu Izumi Gardenia thừa hưởng mạng lưới giao thông kết nối nhanh với quốc lộ 51, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kết nối nhanh về trung tâm TP.HCM, sân bay quốc tế Long Thành và các trung tâm kinh tế - logistics vùng Đông Nam Bộ.

Với những gia đình tìm nơi an cư lâu dài, lợi thế của vị trí không chỉ nằm ở hạ tầng vùng, mà được cảm nhận rõ nét qua sự thuận tiện trong học tập, làm việc và nhịp sống thường ngày.

Izumi Gardenia (giai đoạn II) mở ra nhiều lựa chọn với đa dạng sản phẩm gồm nhà phố vườn, biệt thự song lập và nhà phố thương mại. Ảnh phối cảnh dự án.

Phía sau 5 giá trị “vừa đủ” là triết lý “bất động sản giá trị thực” Nam Long theo đuổi suốt 34 năm, với 3 trụ cột sản phẩm thực, đối tác thực và cam kết thực. Ở giai đoạn I, chủ đầu tư đã bàn giao 275 sản phẩm, trao những sổ hồng đầu tiên cho cư dân và đưa clubhouse cùng các tiện ích ngoài trời vào vận hành.