Ngày tàn của các show thực tế giật gân

Với những thay đổi trong luật pháp ở Mỹ, truyền hình thực tế không thể tiếp tục né tránh cáo buộc tấn công, quấy rối tình dục bằng những bản hợp đồng "bịt miệng" người chơi.

Thí sinh Tran Dang kiện các nhà sản xuất series hẹn hò Netflix Love Is Blind về cáo buộc giam giữ người, nói rằng chương trình đã giam cô và các thí sinh còn lại trong phòng khách sạn mà không có điện thoại. Cô cũng tố cáo một người tham gia đã quấy rối mình.

Caroline Manzo cáo buộc các công ty đứng sau chương trình truyền hình thực tế The Real Housewives đã không can thiệp khi một bạn diễn cưỡng bức và hôn cô trong quá trình quay phim. Manzo nói thêm nhà sản xuất show "thường xuyên chuốc rượu vào các thí sinh, khiến họ say xỉn" rồi khuyến khích hoặc cho phép "quấy rối tình dục vì điều đó làng tăng tỷ suất người xem (rating)".

Faith Stowers, cựu thành viên của Vanderpump Rules - phần phụ The Real Housewives of Beverly Hills, cũng đã kiện các công ty đứng sau chương trình. Stowers tuyên bố rằng sau khi cô báo cáo các trường hợp phân biệt chủng tộc, quấy rối và một diễn viên khác vung dao vào mình, chương trình đã trả đũa cô bằng cách không trả lương.

Những lời lăng mạ, tình trạng say xỉn, hành vi tình dục hung hãn và cuộc đối đầu thể xác sẽ ngay lập tức gây ra các khiếu nại hoặc kiện tụng về nhân sự ở hầu hết nơi làm việc. Còn truyền hình thực tế từ lâu đã tự bảo vệ mình khỏi các vụ kiện tụng như vậy bằng các hợp đồng được viết chặt chẽ với đầy đủ thỏa thuận không tiết lộ thông tin và điều khoản yêu cầu giải quyết kín đáo mọi tranh chấp.

Tuy nhiên, điều đó có thể đang thay đổi. Kỷ nguyên #MeToo đã mở ra con đường pháp lý mới. Năm 2022, luật cấp liên bang ở Mỹ trao cho các cá nhân đưa ra cáo buộc tấn công hoặc quấy rối tình dục quyền giải quyết tranh chấp thông qua tòa án, ngay cả khi bị ràng buộc bởi hợp đồng. Các cuộc đình công ở Hollywood năm ngoái cũng đã thúc đẩy các ngôi sao truyền hình thực tế hỗ trợ nhau nhiều hơn.

Quấy rối tình dục, rượu, chất kích thích

Phần lớn các vụ kiện tụng gần đây tập trung vào Andy Cohen, nhà sản xuất điều hành The Real Housewives kể từ khi loạt show thực tế này ra mắt vào giữa những năm 2000.

Hồi tháng 2, cựu thí sinh của The Real Housewives of New York City Leah McSweeney đệ đơn kiện chống lại kênh truyền hình cáp Bravo và Cohen. McSweeney tuyên bố rằng các nhà sản xuất chương trình đã khuyến khích cô tái nghiện rượu trong nỗ lực tăng rating, và sau đó từ chối tuyển cô lần nữa vì những lời phàn nàn. Cô cũng khai rằng Cohen đã sử dụng cocaine với các thí sinh.

Cựu thí sinh của The Real Housewives of New York City Leah McSweeney đệ đơn kiện chống lại kênh truyền hình cáp Bravo và Cohen.

Luật sư của Cohen, Orin Snyder, nói rằng vụ kiện của McSweeney "đầy rẫy những tuyên bố sai sự thật, xúc phạm và phỉ báng", đồng thời phủ nhận việc Cohen đã từng sử dụng cocaine với các thí sinh.

Bravo tuyên bố một cuộc điều tra bên ngoài đã phát hiện ra rằng những cáo buộc của McSweeney chống lại Cohen là "không có căn cứ". Trong các giấy tờ của tòa án, họ phủ nhận việc nhà sản xuất đã ép McSweeney uống rượu và khẳng định mình có quyền lựa chọn diễn viên khi thấy phù hợp.

Vụ kiện của McSweeney cùng những người khác chống lại Bravo và Cohen vẫn đang chờ xử lý.

Luật sư của McSweeney, Gary Adelman, đã đặt câu hỏi về cuộc điều tra của Bravo, nói rằng thân chủ của ông chưa được liên lạc về việc đó. Khiếu nại của McSweeney, giống như một số người khác, thách thức khả năng thực thi của điều khoản trong hợp đồng không tiết lộ thông tin đồng thời hòa giải riêng mà cô từng ký.

"Theo quan điểm của chúng tôi, các điều khoản trọng hợp đồng được sử dụng như thứ vũ khí chống lại các thí sinh, chứ không phải như một công cụ pháp lý", Adelman nói.

Andy Cohen, nhà sản xuất điều hành The Real Housewives.

Trong bối cảnh kiện tụng gia tăng, ngành truyền hình thực tế đã đưa ra một số phản ứng hòa giải.

Netflix và các công ty sản xuất đằng sau Love Is Blind gần đây đã đồng ý chi trả 1,4 triệu USD trong ụ kiện tập thể do cựu thí sinh Jeremy Hartwell đưa ra. Luật sư tính toán rằng những người xuất hiện trong chương trình được trả khoảng 7 USD /giờ, chưa bằng một nửa mức lương tối thiểu ở California và cho rằng các thí sinh nên được đối xử như nhân viên.

Và mùa thu năm ngoái, NBCUniversal, công ty sở hữu Bravo, nói rằng đã cập nhật chính sách của mình, áp đặt các quy định chặt chẽ hơn về việc tiêu thụ rượu và giám sát bạo lực, đồng thời cung cấp nhiều phương pháp hỗ trợ tâm lý. Tuy nhiên, nhà sản xuất vẫn bảo vệ các điều khoản bảo mật thông tin và nói rằng chúng nhằm mục đích ngăn chặn việc tiết lộ nội dung của các chương trình trước khi phát sóng.

Hợp đồng "bịt miệng"

Bethenny Frankel, ngôi sao tạo dựng sự nghiệp từ The Real Housewives of New York City, đã kêu gọi các ngôi sao truyền hình thực tế hợp tác, cáo buộc ngành này khai thác tài năng của mình để kiếm lợi nhuận và khuyến khích hành vi phá hoại trên màn ảnh.

"Khi làm điều gì đó xấu xa, tiêu cực, bạn lại được khen thưởng. Anh ngã khỏi xe à? Bạn ly hôn? Duyệt! Bạn sắp phá sản? Tuyệt vời!", Frankel nói.

Một nhóm luật sư nổi tiếng của Hollywood bắt đầu làm việc với Frankel, dẫn đầu bởi Bryan Freedman, đã gửi một lá thư pháp lý cho NBCUniversal. Bức thư cảnh báo: "Xin lưu ý rằng ngày phán xét đã đến".

Một trong những khách hàng mà họ đảm nhận là Stowers, cựu thí sinh của Vanderpump Rules. Vụ kiện của cô, được đệ trình vào tháng 4, nhằm vào các điều khoản trong hợp đồng mà luật sư của cô nói rằng "bịt miệng" các diễn viên, ngăn cản "họ lên tiếng về hành vi trái pháp luật mà mình chứng kiến ​​hoặc trải qua, đồng thời đe dọa các hình phạt tàn khốc đối với những vi phạm nhỏ". Đại diện của Bravo đã không trả lời yêu cầu bình luận về vụ kiện.

Bethenny Frankel, ngôi sao tạo dựng sự nghiệp từ The Real Housewives of New York City, chỉ trích ngành truyền hình thực tế.

Love Is Blind, chương trình hẹn hò ồn ào nhiều năm qua, cũng đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện.

Trong vụ kiện tập thể của mình, Hartwell, người cho biết anh đã tham gia chương trình khoảng một tuần vào năm 2021, không chỉ kêu gọi đối xử với những người tham gia như nhân viên, mà còn cáo buộc rằng chương trình đã cung cấp rượu, không cho thí sinh ăn và ngủ. Hartwell cáo buộc nhà sản xuất cố gắng khuyến khích "các quyết định bị thao túng vì lợi ích giải trí của show".

Những vụ kiện như vậy có thể ảnh hưởng đến rating nếu người xem quyết định rằng thú vui tội lỗi của họ trên thực tế là mang tính bóc lột. Một bài viết về những tai ương của truyền hình thực tế trên tờ The New Yorker có tựa đề Is ‘Love Is Blind’ a Toxic Workplace? (Love Is Blind có phải là nơi làm việc độc hại?).

Người tạo ra chương trình, Chris Coelen, đã bác bỏ một số khiếu nại của những người tham gia. "Các bạn không phải là tù nhân. Chúng tôi không ép rượu", ông nói với The New York Times.

Show hẹn hò Love Is Blind đối mặt với hàng loạt vụ kiện.

Trong hai vụ kiện khác chống lại Love Is Blind, các luật sư của nhà sản xuất chương trình đã đấu tranh quyết liệt để duy trì các hợp đồng giải quyết riêng, và đã đạt được một số thành công.

Vào tháng 3, một thẩm phán ở Los Angeles đã ra lệnh giải quyết tranh chấp liên quan đến một cựu thí sinh, Renee Poche, bằng "trọng tài riêng" (private arbitration) vì hợp đồng mà cô đã ký.

Còn trong vụ Tran Dang chống lại Love Is Blind, luật sư của người đàn ông mà cô cáo buộc đã sờ mó mình nói rằng anh ta phủ nhận các cáo buộc. Các luật sư nhà sản xuất từ chối trách nhiệm pháp lý về hành vi của người đàn ông và phản bác cáo buộc của Dang về việc "bỏ tù thí sinh". Họ nói rằng Dang vẫn "có khả năng đi thăm gia đình và bỏ cuộc khi cô ấy muốn".

Nhà sản xuất tiếp tục tìm cách đưa tranh chấp ra trọng tài riêng, bất chấp luật liên bang năm 2022.

Nhưng vào tháng 4, một tòa phúc thẩm ở Texas, địa điểm quay phim chính, đã đưa ra phán quyết có lợi cho Dang, cho rằng luật liên bang gần đây có nghĩa là cô có thể đưa các cáo buộc về hành vi tấn công tình dục ra tòa thay vì, trọng tài riêng như thỏa thuận trong hợp đồng.

Luật tương tự cũng đã được trích dẫn trong vụ kiện The Real Housewives do Manzo đệ trình, trong đó tuyên bố rằng bạn diễn, Brandi Glanville, đã cưỡng hôn, trói và sờ soạng cô trong quá trình quay phim. "Họ thấy rằng tôi đang gặp nạn, nhưng vẫn tiếp tục quay phim", Manzo viết về quá trình sản xuất show thực tế trong giấy tờ trình tòa án.