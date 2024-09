Ngày ra mắt thảm họa của thủ môn giá 25 triệu bảng

Đêm 31/8 (giờ Hà Nội), Ramsdale cùng các đồng đội đến làm khách trên sân của Brentford ở vòng 3 Premier League. Tại đây, họ nhận liên tiếp 3 bàn thua và chỉ có 1 bàn danh dự vào những phút bù giờ. Kết thúc 90 phút, tỷ số là 3-1 cho Brentford.

Đáng chú ý, số 30 mới của đội chủ sân St Mary's được cho là mắc lỗi vị trí trong bàn thua thứ 3 của Southampton ở phút 69. Từ một tình huống ném biên, Yoane Wissa tận dụng góc cột xa khung thành mà Ramsdale bỏ quên để ghi bàn thắng cho Brentford.

“Một cách thật tệ để bắt đầu một hành trình mới, dù sao đó không hoàn toàn là lỗi của Ramsdale”, một tài khoản trên X bình luận. “Anh ấy không may mắn chút nào khi có trận mở đầu như thế", một người khác nhận định.

Đây là trận đá chính đầu tiên của cựu thủ môn Arsenal ở đội bóng mới. Ramsdale đến với “The Saints" với bản hợp đồng trị giá 25 triệu bảng vào ngày 30/8.

Việc thủ môn 26 tuổi rời sân Emirates khiến nhiều fan “Pháo thủ” tiếc nuối. Ramsdale từng là trụ cột trong 2 mùa giải 2021/22 và 2022/23 của đại diện thành London. Tuy nhiên, khi suất đá chính gần như thuộc về David Raya, nhiều Gooners (cách gọi CĐV Arsenal) nghĩ Ramsdale cần tìm bến đỗ mới để ra sân nhiều hơn.

Dù có trận ra mắt không thuận lợi, Ramsdale vẫn còn hành trình phía trước cùng Southampton. Họ sẽ đón tiếp Manchester United trên sân nhà ngày 14/9.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006