Sáng 2/7, "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" diễn ra tại Hà Nội, tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Dự ngày hội có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội và các vị đại biểu.

Phát biểu tại ngày hội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, biểu dương và chúc mừng các kết quả, thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của thành phố Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Ảnh: Trọng Phú.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị thành phố hướng dẫn, hỗ trợ 126 Công an cấp xã nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, trụ sở làm việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là các nhiệm vụ mới ngay từ những ngày đầu tiên triển khai hoạt động trên địa bàn mới.

“Đặc biệt chú trọng thực hiện tốt Đề án 06, hướng dẫn, hỗ trợ chính quyền và nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công bảo đảm đồng bộ, thông suốt, không có “điểm nghẽn”, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Công an Thủ đô cũng làm tốt công tác tham mưu củng cố, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các lực lượng nòng cốt tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, tại địa bàn khu dân cư.

"Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: Trọng Phú.

Những năm qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Thủ đô luôn được Thành ủy, HĐND, UBND, các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với thực tiễn, góp phần củng cố, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc - Thủ đô thực sự là điểm đến an toàn, thân thiện, biểu tượng của hòa bình và phát triển.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đang duy trì 175 mô hình, nhóm mô hình, được nhân rộng 8.818 điểm; 90 điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Duy trì 13 mô hình đã được Bộ Công an ghi nhận; 23 mô hình đạt hiệu quả cao, có nhiều cách làm hay, sáng tạo được thành phố Hà Nội ra Thông báo học tập kinh nghiệm và ghi nhận.

Tại Ngày hội, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội đã tuyên dương 39 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025; tặng quà 22 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.