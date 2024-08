Ngày đầu chiến dịch tiêm vaccine sởi xuyên nghỉ lễ của TP.HCM

Trong số ca bệnh sởi trên địa bàn phường An Lạc, hơn 70% là người nhập cư. Chị Lữ Thị Thuý An, 38 tuổi, từ An Giang lên TP.HCM làm việc được 4 năm, ở trọ trên địa bàn phường An Lạc. Chị An cho hay con gái đã tiêm một mũi vaccine sởi khi 9 tháng tuổi, vợ chồng dự tính đưa bé đi tiêm mũi thứ 2 sau lễ. Tuy nhiên, khi phường thông báo ngày 31/8 đưa con đi tiêm vaccine sởi miễn phí, chị đã đăng ký tiêm cho con.