Ngày càng nhiều kiều bào chọn dưỡng già ở Việt Nam

Từ áp lực chi phí y tế đến nhu cầu chăm sóc cá nhân hóa khi tuổi già, ngày càng nhiều kiều bào lựa chọn trở về Việt Nam để an dưỡng.

Trong dòng dịch chuyển ấy, Thera Healthcare Center đang định hình xu hướng mới: “Già đi tại quê hương” với tiêu chuẩn chăm sóc quốc tế.

Dân số già hóa và “bài toán tuổi già” của kiều bào

Trong nhiều năm, giấc mơ an hưởng tuổi già của kiều bào Việt Nam thường gắn với quốc gia phát triển như Đức, Nhật Bản, Canada hay Australia - nơi hệ thống y tế hiện đại và phúc lợi xã hội hoàn thiện. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, xu hướng mới đang dần hình thành. Ngày càng nhiều kiều bào cân nhắc trở về Việt Nam để dưỡng già, với mô hình chăm sóc sức khỏe cao cấp, tích hợp y tế - nghỉ dưỡng - trị liệu.

Theo Liên Hợp Quốc, đến năm 2030, cứ 6 người trên thế giới thì có 1 người trên 60 tuổi; đến năm 2050, con số này sẽ tăng lên 1/5 dân số toàn cầu. Riêng tại châu Âu, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên hiện vượt 21%, kéo theo áp lực lên hệ thống chăm sóc người cao tuổi.

Tại Đức, nơi sinh sống của hơn 200.000 kiều bào Việt Nam, chi phí chăm sóc người già đang tăng nhanh. Số liệu từ Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho thấy chi phí viện dưỡng lão trung bình dao động từ 3.500 đến 5.500 euro/tháng, chưa gồm dịch vụ chăm sóc y tế chuyên sâu. Ngay cả khi có bảo hiểm, người cao tuổi và gia đình vẫn phải tự chi trả phần đáng kể.

Trong khi đó, nhiều kiều bào bước vào tuổi hưu lại đối diện nghịch lý: Đủ điều kiện tài chính nhưng thiếu sự gắn kết văn hóa, ngôn ngữ và gia đình - yếu tố có tác động lớn đến sức khỏe tinh thần người cao tuổi.

Nhiều kiều bào loay hoay tìm nơi nghỉ dưỡng khi về già.

Trái với hình dung cũ về “dưỡng già ở quê nhà”, Việt Nam những năm gần đây chứng kiến sự xuất hiện của mô hình chăm sóc người cao tuổi theo chuẩn quốc tế, đặc biệt là mô hình kết hợp y tế - trị liệu - nghỉ dưỡng dài hạn.

Theo báo cáo tổng kết năm 2025 của Bộ Y tế ngày 29/12, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt 74,8 tuổi, cao hơn chỉ tiêu đề ra là 74,7 tuổi và cao hơn nhiều nước có cùng mức thu nhập. Cùng với đó, chi phí sinh hoạt và chăm sóc y tế tại Việt Nam bằng 30-50% so với châu Âu, nhưng ngày càng tiệm cận về chất lượng dịch vụ ở phân khúc cao cấp.

Đây là lý do không ít kiều bào bắt đầu đặt câu hỏi: Vì sao không “già đi” ở nơi có khí hậu phù hợp, chi phí hợp lý, dịch vụ y tế chuyên sâu và văn hóa gần gũi?

Thera Healthcare Center - mô hình dưỡng lão trị liệu mới

Trong bối cảnh đó, dòng sản phẩm Thera Home do Onsen Fuji phát triển hiện diện tại Tokyu Retreat. Tòa nhà Thera Home cao 26 tầng dành 4 tầng cho Thera Healthcare Center - mô hình viện dưỡng lão cao cấp đầu tiên được phát triển trong lòng tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng lớn nhất miền Bắc Lynntimes Thanh Thủy, nơi hội tụ đầy đủ yếu tố trị liệu tự nhiên, y học hiện đại và chăm sóc cá nhân hóa toàn diện.

Mô hình chăm sóc tại đây được xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu.

Mô hình chăm sóc tại Thera Healthcare Center được xây dựng trên nền tảng tiêu chuẩn quốc tế thông qua hợp tác chuyên môn với Azurit Hansa (Đức). Đây là đơn vị hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng và vận hành trung tâm chăm sóc người cao tuổi, với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều dưỡng dài hạn.

Cư dân tại Thera Healthcare Center được thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích trị liệu của dòng căn hộ Thera Home, gồm khoáng nóng trị liệu tự nhiên hỗ trợ xương khớp và tuần hoàn, không gian thiền - phục hồi năng lượng, cùng hệ thống y tế theo dõi sức khỏe 24/7, hướng đến chăm sóc chủ động thay vì chỉ can thiệp khi có vấn đề.

Song song đó, tiện ích chuyên biệt dành cho điều dưỡng dài hạn như giường y tế thông minh hỗ trợ chăm sóc và phục hồi, cùng hệ thống sưởi hiện đại giúp duy trì nhiệt độ ổn định - yếu tố đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi có bệnh nền tim mạch hoặc hô hấp.

Hàng loạt tiện ích ở khu an dưỡng cao cấp.

Không chỉ là nơi an dưỡng, Thera Healthcare Center còn gắn với bất động sản khoáng nóng - phân khúc được đánh giá có tiềm năng tăng giá bền vững. Khi Việt Nam dần xuất hiện mô hình chăm sóc người cao tuổi đạt chuẩn quốc tế, được vận hành bởi đối tác giàu kinh nghiệm từ châu Âu, xu hướng “già đi ở Việt Nam” không còn là lựa chọn cảm tính, mà đang trở thành chiến lược sống có tính toán dài hạn.