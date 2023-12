Ngăn chặn vụ lừa đảo hàng trăm triệu đồng trên mạng xã hội

Các đối tượng gọi video call từ mạng xã hội cho biết người phụ nữ ở tỉnh Bạc Liêu có liên quan đến "đường ma túy xuyên quốc gia" và yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng.

Sáng 23/12, Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết kịp thời ngăn chặn một vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng xảy ra trên địa bàn phường 3. Theo đó, chiều 22/12, tại Công an phường 3, bà T.N.V. (SN 1954, ngụ địa phương) phản ánh việc có người gọi điện thoại giới thiệu là cán bộ Công an TP Đà Nẵng, yêu cầu mở tài khoản, chuyển tiền vào vì bà có liên quan đến đường dây "mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia".

Tiếp nhận vụ việc, Công an phường 3 báo cáo Công an TP Bạc Liêu kiểm tra làm rõ vụ việc. Qua xác minh cho thấy, ngày 21/12, bà V. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0852.254.998, giọng nữ tự xưng là nhân viên tổng đài Viettel, mã số nhân viên 1681 thông báo về việc có người sử dụng thông tin cá nhân của bà V. đăng ký sim điện thoại, địa chỉ tại TP Đà Nẵng để kêu gọi từ thiện, quảng cáo, lừa đảo trúng thưởng. Sau đó, đối tượng nữ chuyển máy cho một người tự xưng là Phong, cán bộ Công an TP Đà Nẵng để nói chuyện, yêu cầu kết bạn với bà V.

Bà T.N.V. trình báo sự việc cho Công an TP Bạc Liêu.

Sau đó, Phong mặc sắc phục Công an liên tục gọi video call trên ứng dụng mạng xã hội cho biết bà V. liên quan đến đường dây "mua bán ma túy xuyên quốc gia" và hăm doạ bắt bà. Hôm sau, khi đang nói chuyện thì Phong chuyển máy cho người tự xưng Lê Tiến và giới thiệu là cán bộ cấp cao của mình. Tiến yêu cầu bà V. đến Ngân hàng Liên Việt để mở tài khoản đứng tên bà, nhưng trước khi đi và sau khi làm xong phải thông báo cho Phong biết.

Sau khi mở được tài khoản ngân hàng, Phong yêu cầu bà V. bán hết tài sản nộp vào tài khoản đồng thời gửi số tài khoản và mật khẩu đăng nhập cho anh ta. Khi ngân hàng trả lời 7 ngày sau mới có mật khẩu, thì Phong không ngừng hối thúc bà V. cung cấp sớm. Bà V. đã bán 2 lượng vàng 24k và 2.000USD (được 180 triệu đồng) chuẩn bị nộp vào tài khoản, nhưng thấy nghi ngờ bị lừa đảo nên đến Công an phường 3 trình báo như trên.

Nhận định vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức trên không gian mạng, Công an TP Bạc Liêu đề nghị bà V. không thực hiện đòi hỏi của đối tượng, đồng thời hướng dẫn bà V. hủy số tài khoản đã đăng ký vì đối tượng đã thu thập được mật khẩu, thông tin, dữ liệu cá nhân của bà.

Bên cạnh đó, Công an TP Bạc Liêu tuyên truyền phương thức thủ đoạn tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng... để bà V. và gia đình nâng cao ý thức cảnh giác, tránh rơi vào bẫy của bọn tội phạ