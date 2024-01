Ngăn chặn tội phạm trộm cáp điện

Gần đây, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, đối tượng trộm cắp nhắm đến cáp viễn thông, dây điện, dây tiếp đất hệ thống cấp điện chiếu sáng.

Cuối tháng 12/2023, người dân xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) phản ánh một số tuyến đường bị mất điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con. Công an huyện Vĩnh Lợi chỉ đạo Đội CSHS phối hợp Công an xã Châu Hưng A khẩn trương điều tra, làm rõ. Qua kiểm tra, Tổ công tác bắt quả tang Trần Văn Hải (SN 1975, ngụ xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) khi đang cắt trộm dây điện chiếu sáng ở ấp Trà Ban 1, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi. Thời điểm bị bắt quả tang, Hải đã cắt 2 đoạn dây điện với tổng chiều dài 52 mét; lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2 cây kìm là công cụ mà Hải dùng cắt trộm dây điện. Tại cơ quan Công an, Hải khai nhận, do không có nghề nghiệp ổn định nên làm liều.

Nhóm tội phạm cắt trộm cáp viễn thông trên địa bàn huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) bị Công an huyện Hòa Bình bắt quả tang.

Trước đó, lúc 2h40 ngày 24/10/2023, Công an phường Hộ Phòng (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy chở 1 bao tải có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tiến (SN 1997, ngụ phường 1, thị xã Giá Rai) thừa nhận có 3 đoạn dây cáp điện vừa cắt trộm tại khu vực Trung tâm thương mại Hộ Phòng, mang bán lấy tiền tiêu.

Bên cạnh hoạt động riêng lẻ, một số đối tượng hoạt động thành nhóm để phân công người cảnh giới, chia công đoạn nhằm cắt trộm dây điện được nhanh chóng. Điển hình, 4 “trẻ trâu”: Danh Nam (SN 2007), Trần Thái Luận (SN 2007), Trương Thanh Thảo (SN 2006), Lâm Nhĩ Khang (SN 2004, cùng ngụ thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) đã cắt trộm cáp viễn thông ngay tại tuyến đường đang sinh sống. Tuy nhiên, khi cắt thành công đoạn dây cáp dài 6 mét, đang tiếp tục cắt đoạn thứ 2 thì bị Công an thị trấn Hòa Bình bắt quả tang. Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ chúng thực hiện trót lọt 5 vụ cắt trộm cáp viễn thông trên địa bàn thị trấn Hòa Bình; 1 vụ trên địa bàn xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình.

Thượng tá Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Các đối tượng trộm cắp thiết bị, vật tư ngành điện, viễn thông thường hoạt động vào ban đêm, tại các khu vực xa khu dân cư… Đối với các đoạn dây điện trộm được, đối tượng đốt bỏ vỏ, lấy lõi đồng bán cho các điểm thu mua phế liệu”. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xảy ra 45 vụ mất trộm vật tư, thiết bị điện, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Với các loại dây cáp viễn thông, cáp điện, dây tiếp đất hệ thống đường dây chiếu sáng công cộng… khi bị cắt trộm sẽ gây mất điện, mất kết nối internet, hư hỏng nhiều thiết bị, vật dụng do bị ngắt điện đột ngột, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Công an tỉnh Bạc Liêu chủ động phối hợp Công ty Điện lực Bạc Liêu tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, tuyệt đối không thực hiện hành vi cắt trộm các đường dây điện. Đồng thời, khuyến cáo nhân dân nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm, khi phát hiện có đối tượng cắt trộm dây điện hoặc đối tượng lạ mặt có biểu hiện nghi vấn tại các trụ điện thì nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để ngăn chặn kịp thời, bảo đảm ANTT địa bàn và phòng tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Bên cạnh đó, Công an tỉnh thường xuyên tổ chức hội ý nghiệp vụ, triển khai biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp vật tư, thiết bị ngành điện, nhất là tại các công trình, nhà máy điện đang thi công trên địa bàn tỉnh. Tăng cường nắm chặt di biến động của số đối tượng có tiền án, tiền sự trộm cắp tài sản, các đối tượng nghi vấn từ địa phương khác đến Bạc Liêu hoạt động.

Đặc biệt, các Tổ công tác 238 toàn tỉnh cũng duy trì tuần tra khép kín địa bàn, nhất là tại các tuyến đường nông thôn thưa thớt nhà dân, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp thiết bị điện.