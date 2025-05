Ngân 98 giữa ồn ào

Sáng 21/5, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết sẽ kiểm tra các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo và kinh doanh, sau khi xuất hiện nhiều tranh cãi trên mạng xã hội về nghi vấn sản phẩm chứa chất cấm. Một số sản phẩm liên quan đến DJ Ngân 98 là ba loại thực phẩm bổ sung gồm: Super Detox X3, X7 Plus và X1000, được rao bán trên các sàn thương mại điện tử với giá từ vài trăm nghìn đến gần một triệu đồng mỗi hộp. Theo nội dung quảng cáo, các sản phẩm này được giới thiệu có thể “thách thức mọi cơ địa”, giúp giảm cân trong 15 ngày mà không cần ăn kiêng hay tập thể dục.