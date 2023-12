Ngắm Đài Loan cuối thu và tham gia loạt lễ hội đặc sắc

Đến xứ Đài vào mùa thu, du khách không chỉ được tận hưởng khí hậu dễ chịu mà còn có cơ hội tham gia các lễ hội giàu bản sắc.

Mùa thu là thời điểm đẹp nhất trong năm của Đài Loan. Khung cảnh nên thơ đi kèm tiết trời mát mẻ sẽ kích thích những đôi chân không mỏi trên hành trình khám phá. Đặc biệt, nếu là người yêu thích trải nghiệm không khí náo nhiệt, mùa thu cũng là dịp để bạn được tham gia loạt lễ hội đặc sắc tại Đài Loan. Dưới đây là gợi ý những địa điểm du lịch thú vị để bạn vừa tận hưởng mùa thu xứ Đài, đồng thời trải nghiệm các lễ hội truyền thống của vùng đất này.

Thưởng ngoạn hồ Nhật Nguyệt

Nằm tại huyện Nam Đầu, hồ Nhật Nguyệt là hồ nước lớn nhất tại Đài Loan, đồng thời nằm trong 13 danh thắng nổi tiếng nhất của xứ Đài. Với khung cảnh núi non hùng vĩ, đây là bối cảnh cho nhiều bộ phim cũng như là điểm đến không thể bỏ lỡ khi du khách tới Đài Loan.

Hồ Nhật Nguyệt là địa điểm du lịch nổi tiếng hàng đầu tại Đài Loan.

Có nhiều cách để du khách trải nghiệm không khí tại hồ Nhật Nguyệt. Nếu muốn tìm kiếm sự thư thái, yên bình, bạn có thể đạp xe hoặc tận hưởng không khí mát mẻ khi đi trên thuyền. Nếu muốn ngắm nhìn toàn bộ cảnh quan của hồ từ trên cao, đi cáp treo là lựa chọn tối ưu. Trong khi đó, nếu là người ưa thích chinh phục thử thách, bạn hoàn toàn có thể leo núi Đại Sơn với chiều cao hơn 2.000 m. Chắc chắn, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp ở cuối hành trình sẽ không làm bạn thất vọng.

Đặc biệt, vào dịp Trung thu hàng năm, cuộc thi bơi lội với quãng đường 3,3 km dành cho những ai trên 10 tuổi và không phân biệt quốc tịch sẽ diễn ra tại hồ Nhật Nguyệt. Lễ hội bơi lội hồ Nhật Nguyệt được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1983 và liên tục thu hút nhiều vận động viên tham dự. Đặc biệt, cuộc thi nằm trong top 50 cuộc thi bơi lội mở rộng lớn nhất châu Á.

Cuộc thi bơi lội thường niên tại hồ Nhật Nguyệt nằm trong top 50 cuộc thi bơi lội mở rộng lớn nhất châu Á và dành cho tất cả vận động viên trên 10 tuổi.

Khám phá thành phố cảng Cơ Long

Cơ Long nằm ở đông bắc Đài Loan và là thành phố cảng lớn thứ hai của xứ Đài, sau Cao Hùng. Vì vị trí địa lý cùng thời tiết thường xuyên có mưa, thành phố Cơ Long còn được biết đến với tên gọi Vũ Cảng (tạm dịch: Cảng mưa).

Đến thăm Cơ Long vào những ngày trời thu mát mẻ là một lựa chọn không nên bỏ qua nếu bạn có ý định du lịch xứ Đài. Tuy là thương cảng lớn tại Đài Loan, Cơ Long vẫn mang trong mình nét cổ kính và yên bình cùng rất nhiều góc check-in thú vị cho những người yêu thích nhiếp ảnh.

Cơ Long là thành phố cảng lớn thứ hai tại Đài Loan.

Nếu muốn khám phá văn hóa tín ngưỡng Phật giáo tại Cơ Long, công viên Trung Chính là lựa chọn dành cho bạn. Được khánh thành từ năm 1933, công viên nằm trong 2 quận Tín Nghĩa và Trung Chính của thành phố. Nổi bật trong công viên là bức tượng Quan Âm cao 25 m cùng những điểm nhấn khác như tượng Phật Di Lặc, tượng kỳ lân…

Đặc biệt, khi ghé thăm Cơ Long, bạn có thể tham gia lễ hội ma (hay lễ cô hồn) diễn ra vào tháng 7 âm lịch. Bắt đầu được tổ chức từ năm 1855, đây là lễ hội lâu đời tại Đài Loan với mục đích hàn gắn mâu thuẫn giữa các thị tộc và tưởng nhớ những người đã khuất trong các cuộc xung đột thời kỳ đó.

Lễ hội ma tại Cơ Long là lễ hội lâu đời tại Đài Loan.

Đến Cơ Long vào thời điểm tháng 7 âm lịch, bạn có thể bắt gặp hình ảnh những đoàn người diễu hành trên đường cùng kiệu giấy và những chiếc đèn lồng. Mọi người sẽ đi qua trung tâm thành phố trước khi hướng về phía cảng cá Badouzi. Tại đây, những người tham gia sẽ làm lễ, sau đó thực hiện nghi thức thả kiệu giấy được đốt cháy xuống biển.

Tận hưởng nghệ thuật ở bờ đông Đài Loan

Bờ biển phía đông Đài Loan là khu vực kéo dài từ Nghi Lan, Hoa Liên, đi qua Đài Đông và kết thúc ở Bình Đông. Blogger Nick Kembel, tác giả cuốn sách “Taiwan in the eyes of a foreigner” (tạm dịch: Đài Loan trong mắt một người nước ngoài) nhận định: “Bờ biển phía đông là vùng đất rất đẹp và là nơi hoàn hảo cho chuyến du lịch Đài Loan”.

Khu vực bờ đông Đài Loan được bao quanh bởi cả núi non lẫn biển cả với cảnh sắc thiên nhiên phong phú. Đi dọc khu vực này, bạn có thể hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ để cảm nhận hương gió biển mát lành khi đứng trên vách đá Thanh Thủy thuộc Công viên Quốc gia Taroko. Đỉnh cao nhất của vách đá Thanh Thủy cách Thái Bình Dương 2.408 km và đây cũng là nơi duy nhất trong Công viên Quốc gia Taroko mà bạn có thể nhìn thấy 3 tông màu riêng biệt tạo nên đại dương lớn nhất thế giới.

Hòa mình vào thiên nhiên mát lành của mùa thu tại bờ đông là lựa chọn lý tưởng cho chuyến du lịch của bạn. Tuy nhiên, vẫn còn một lựa chọn giải trí khác tại đây dành cho du khách là tham dự lễ hội nghệ thuật bờ biển phía đông Đài Loan và buổi hòa nhạc Moonlight Sea.

Lễ hội nghệ thuật bờ biển phía đông Đài Loan và buổi hòa nhạc Moonlight Sea là sân chơi để các nghệ sĩ giao lưu nghệ thuật và quảng bá các tác phẩm của mình.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016, lễ hội dành cho tất cả nghệ sĩ tại địa phương cũng như các nghệ sĩ quốc tế có mặt tại bờ đông Đài Loan có thể sáng tạo. Đây là sân chơi tôn vinh nghệ thuật, văn hóa bản địa. “Lễ hội nhấn mạnh tính sáng tạo và sự tham gia của người dân địa phương, tập trung vào các cuộc đối thoại về nghệ thuật, tự nhiên và văn hóa để thích ứng với bối cảnh khí hậu cũng như sinh thái tại bờ đông”, bài viết trên trang chủ của lễ hội khẳng định.

Nếu từng yêu thích những khung hình xinh đẹp về Đài Loan qua những bộ phim truyền hình, mùa thu này là thời điểm thích hợp để bạn khám phá xứ Đài thơ mộng và có cho mình những trải nghiệm du lịch đáng nhớ.