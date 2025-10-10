Ngã rẽ của ngành gia công phần mềm trước làn sóng AI

Trước những thay đổi lớn từ AI, chuyên gia nhận định doanh nghiệp Việt cần chuyển từ gia công phần mềm sang cung cấp giải pháp, nhằm tăng giá trị cung cấp.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, chia sẻ về tương lai của ngành phần mềm trong giai đoạn AI. Ảnh: Minh Sơn.

Ngành gia công phần mềm toàn cầu dự kiến đạt quy mô hơn 1.100 tỷ USD vào năm 2025. Tuy nhiên, ngành này đang ở ngã rẽ lịch sử khi công nghệ AI phát triển mạnh mẽ. Khi các agent AI có thể tự làm nhiều khâu trong việc phát triển phần mềm, ngành này đứng trước một khoảnh khắc "mang tính tồn vong", ông Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, nhận định.

Ví giai đoạn này như "nửa sau" của kỷ nguyên AI, ông Dũng cho rằng câu hỏi cần đặt ra hiện nay không còn là “làm thế nào để giải quyết vấn đề”, mà là“chúng ta nên giải quyết vấn đề gì, và làm sao để đo lường giá trị thực sự?”.

"Cuộc chiến trong thập kỷ tới sẽ không phải là cạnh tranh về giá rẻ, mà là một cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá trị. Con đường duy nhất của chúng ta là phải đi lên, từ người gia công ở tầng Vật lý trở thành người đồng sáng tạo ở tầng Khái niệm", ông Dũng chia sẻ trong khuôn khổ sự kiện Rikkei Global Summit 2025.

Việc chuyển đổi từ một nhà cung cấp dịch vụ thông thường trở thành đối tác tư vấn giải pháp, công nghệ toàn diện được ông Nguyễn Huy Dũng nhận định là dịch chuyển lên các tầng giá trị phía trên của ngành phần mềm.

Ông Tạ Sơn Tùng, Chủ tịch HĐQT Rikkeisoft chia sẻ về những mục tiêu của công ty này trong giai đoạn kế tiếp. Ảnh: Minh Sơn.

Là doanh nghiệp đi lên từ ngành gia công phần mềm, Rikkeisoft hiểu rõ tác động của AI trong giai đoạn hiện tại. AI cũng là một trong 4 trụ cột chiến lược cho giai đoạn mới của công ty, bên cạnh phát triển nhân lực, mở rộng thị trường toàn cầu và IPO.

Trong đó, kế hoạch IPO tại Nhật Bản của doanh nghiệp đặt mục tiêu vào năm 2028 và giá trị vốn hóa đạt một tỷ USD, biến công ty thành một "kỳ lân công nghệ".

Ông Tạ Sơn Tùng, nhà đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Rikkeisoft, cho biết việc IPO không chỉ là cột mốc tài chính. Đây còn là bước khẳng định uy tín và năng lực quản trị minh bạch của một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

"IPO sẽ giúp chúng tôi trưởng thành hơn và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam", ông Tùng nhấn mạnh.

Sau 13 năm phát triển, Rikkeisoft hiện có hơn 2.200 nhân sự, đặt văn phòng tại 5 quốc gia cùng 3 công ty thành viên. Nhật Bản là thị trường lớn nhất của doanh nghiệp này.

Rikkeisoft đặt mục tiêu tăng trưởng 50% mỗi năm. Mục tiêu này đi kèm với chiến lược chuyển mình từ mô hình gia công phần mềm truyền thống sang cung cấp giải pháp tư vấn và công nghệ toàn diện.

Trong khuôn khổ Rikkei Global Summit 2025, công tycũng ký kết biên bản ghi nhớ với nhiều đối tác chiến lược cùng các trường đại học hợp tác đào tạo và phát triển nhân lực công nghệ, với mục tiêu không chỉ tăng doanh thu quốc tế mà còn đưa trí tuệ Việt Nam ra thế giới.

"Chúng tôi muốn trở thành cầu nối giữa trí tuệ Việt Nam và thế giới, chứng minh rằng người Việt có thể tạo ra sản phẩm, chứ không chỉ thực hiện ý tưởng của người khác", ông Tạ Sơn Tùng cho biết.