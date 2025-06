Ngả mũ với Di Maria

Phút 90+8, Di Maria hoàn tất cú đúp khi thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Benfica ấn định tỷ số 6-0 trước Auckland City. Với pha lập công này, tiền vệ người Argentina dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải với 3 pha lập công, ngang với Jamal Musiala của Bayern Munich.

Trước đó, cựu sao Real Madrid cũng đã sút tung lưới Boca Juniors ở chấm phạt đền, nhưng Benfica chỉ có trận hòa 2-2 chung cuộc.

Trong trận đấu giữa Benfica và Auckland City, Di Maria có màn trình diễn tốt và nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Anh thể hiện tầm ảnh hưởng với 120 lần chạm bóng và 4 cú sút trúng đích, chứng tỏ bản thân là một mối đe dọa thực sự trước khung thành đối phương.

Cựu sao Real Madrid và PSG cũng có 3 đường chuyền quyết định, giúp mở ra những cơ hội tấn công cho Benfica. Đặc biệt, anh có 100% tỷ lệ chuyền dài chính xác. Với những thống kê ấn tượng như vậy, Di Maria nhận được điểm số 9.9 từ Sofascore, cao nhất trên sân.

Ở bảng C, Benfica xếp thứ nhì với 4 điểm, kém đội đầu bảng Bayern Munich 2 điểm. "Hùm xám" chính thức giành vé đi tiếp. Ở lượt cuối, Benfica cần 1 trận hòa trước Bayern để giành tấm vé còn lại vào vòng trong.

Benfica đang có phong độ tốt tại FIFA Club World Cup 2025™. Sự tỏa sáng của Di Maria chính là chìa khóa giúp đội bóng Bồ Đào Nha hướng tới mục tiêu cao nhất.

