Nga dựng 'vành đai thép' bảo vệ tuyến hàng hải chiến lược

Từ những tàu ngầm hoạt động âm thầm dưới lòng biển đến các tổ hợp tên lửa bờ biển như Bastion và Bal, Moscow đã thiết lập một mạng lưới phòng thủ đa tầng, bảo vệ vững chắc các căn cứ ven biển.

Hạm đội Nga diễu hành trên biển. Ảnh minh họa: UNN

Nga đang từng bước củng cố vị thế trên các tuyến đường biển chiến lược bằng hệ thống khí tài quân sự quy mô lớn và hiện đại.

Tàu ngầm

Hải quân Nga phụ thuộc rất nhiều vào hạm đội tàu ngầm, trong đó có cả các tàu lớp Yasen-M tiên tiến, để bảo vệ tuyến đường biển và triển khai sức mạnh trên biển.

Hạm đội Biển Đen đã tiếp nhận 6 tàu ngầm diesel-điện lớp Varshavyanka mới trong những năm gần đây, hai tàu trong số đó thường xuyên được bố trí tại căn cứ Tartus, Syria.

Các tàu ngầm này được trang bị tên lửa hành trình Kalibr có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 2.000 km. Nhờ đó, Nga có thể duy trì mối đe dọa đối với đối thủ từ các vị trí an toàn và khả năng này trở nên hiệu quả nhất khi tàu ngầm hoạt động gần các căn cứ của Nga ở Crimea và phía đông Địa Trung Hải.

Các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân từ Hạm đội Phương Bắc cũng luân chuyển vào khu vực, giúp tạo ra mạng lưới phòng thủ răn đe nhiều lớp. Tàu ngầm mang lại cho Nga lợi thế lớn và đây có lẽ là lý do Nga trở thành một trong những quốc gia sở hữu nhiều tàu ngầm nhất.

Khả năng ẩn nấp của tàu ngầm trong khi chờ đợi lệnh phóng tên lửa tạo ra thách thức liên tục cho lực lượng hải quân của các quốc gia đối đầu.

Việc Nga tăng cường hiện đại hóa Hạm đội Phương Bắc cho thấy các phương tiện dưới nước tiếp tục đóng vai trò thiết yếu trong hoạt động quân sự và hoạch định chiến lược của Nga. Với những đơn vị này, Nga có thể tấn công các mục tiêu ở xa và bảo vệ các tuyến đường tiếp tế.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển

Bên cạnh lực lượng tàu ngầm, Nga cũng triển khai số lượng lớn hệ thống tên lửa bờ biển được thiết kế để ngăn chặn các mối đe dọa với các tuyến đường biển của nước này.

Tại Crimea và dọc theo khu vực phía đông Địa Trung Hải, Nga bố trí các khẩu đội phòng không S-300 và S-400, tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển di động Bastion và Bal, cùng các đơn vị phòng thủ điểm Pantsir.

Các hệ thống này mở rộng phạm vi bao phủ trên diện rộng, tạo ra những vùng chống tiếp cận và chống xâm nhập, thường được gọi là "A2/AD".

Tổ hợp Bal bao gồm các bệ phóng tên lửa và trạm chỉ huy, có khả năng triển khai nhanh chóng và tấn công bất ngờ vào các mục tiêu trên biển.

Toàn bộ tổ hợp được đặt trên khung gầm xe dã chiến bánh lốp 8x8 MZKT-7930 giúp tăng khả năng cơ động và thời gian triển khai, thu hồi. Mỗi tổ hợp có 4 xe phóng (8 tên lửa mỗi xe), 4 xe tiếp đạn và 2 xe chỉ huy, hỗ trợ.

Ưu điểm của Bal là ngoài việc tìm kiếm mục tiêu bằng hệ thống trinh sát, hệ thống có thể tiếp nhận thông tin về mục tiêu từ các đơn vị chiến đấu khác để khi chuyển trạng thái có thể khai hỏa được ngay. Đặc biệt, tổ hợp có thể tấn công các mục tiêu cách xa tới 120 km, thậm chí cả những mục tiêu nằm sâu trong đất liền, giúp nó có khả năng sống sót cao.

Hệ thống tên lửa bờ biển cơ động Bastion của Nga được trang bị tên lửa siêu thanh P-800 Oniks (còn gọi là Yakhont) có khả năng tấn công các tàu chiến cỡ lớn. Oniks là tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh, sử dụng động cơ ramjet để đạt tốc độ cao, bay theo quỹ đạo bám biển thấp hoặc quỹ đạo cao để mở rộng tầm bắn.

Hệ thống dẫn đường của Oniks bao gồm dẫn đường quán tính, cập nhật vệ tinh và radar chủ động, cho phép tên lửa tấn công chính xác ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu.

Bastion có thể hoạt động trong mạng lưới phòng thủ liên kết, tạo ra nhiều lớp bảo vệ để ngăn chặn đối phương tiếp cận hoặc xâm nhập các khu vực do Nga kiểm soát.

Các đơn vị vận hành Bastion cũng hỗ trợ lực lượng không quân hải quân và tác chiến điện tử, tạo ra nhiều thách thức cho lực lượng đối phương. Mục tiêu chính của họ là bảo vệ tất cả các tuyến đường vận tải biển, căn cứ hải quân và các cơ sở ven biển của Nga trước những mối đe dọa tiềm tàng.

Nga bảo vệ các tuyến đường biển quan trọng thông qua hạm đội tàu ngầm và hệ thống tên lửa bờ biển, cho phép nước này mở rộng phạm vi hoạt động quân sự. Việc sở hữu một trong những lực lượng hải quân lớn nhất thế giới đã mang lại cho Moscow nhiều lợi thế.

Tại Biển Đen và Đông Địa Trung Hải, các khí tài này hỗ trợ tuyến đường tiếp tế cho Syria và bảo vệ các căn cứ của Nga, chẳng hạn như căn cứ tại Sevastopol.

Việc đặt các tàu ngầm hạt nhân và hệ thống phòng thủ bờ biển tại Bắc Cực đã giúp Nga duy trì quyền kiểm soát tuyến đường Biển Bắc - tuyến đường vận chuyển kinh tế và chiến lược quan trọng của nước này.

Trước đó, Nga đã tiến hành vuộc tập trận "Bão tháng Bảy" thể hiện khả năng tương tác giữa lực lượng hải quân với các hệ thống tên lửa để tiến hành những hoạt động chung, bảo vệ cả tàu thương mại và tàu quân sự trước cuộc tấn công của các phương tiện không người lái, các mối đe dọa từ tàu ngầm và trên không.

Nga phân bổ khí tài quân sự tại nhiều khu vực khác nhau để bảo vệ các tuyến đường thương mại hàng hải quan trọng, hỗ trợ cả hoạt động kinh tế và quân sự. Ngoài ra, điều đó cũng phục vụ cho mục lớn hơn là thách thức khả năng hoạt động của NATO ở nhiều vùng biển.



