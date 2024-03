Al Hilal chạm cột mốc kỷ lục thắng 27 trận liên tiếp trên mọi đấu trường mà không cần tới Neymar.

Hôm 8/3, Al Hilal ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Al Riyadh ở vòng 23 giải VĐQG Saudi Arabia. Đây là trận thắng thứ 27 liên tiếp của Ruben Neves và đồng đội trên mọi đấu trường, qua đó cân bằng kỷ lục thế giới do The New Saints của Xứ Wales thiết lập trong mùa 2016/17.

Đáng chú ý, đội bóng số một Saudi Pro League đạt được thành tích trên mà không cần tới sự phục vụ của Neymar. Siêu sao người Brazil nghỉ thi đấu do chấn thương kể từ tháng 10/2023. "Neymar trở thành người thừa", Goal viết.

Với phong độ hiện tại, Al Hilal có thể phá kỷ lục trở thành đội có chuỗi thắng liên tiếp dài nhất trong lịch sử thế giới. Họ đang dẫn đầu Saudi Pro League khi hơn Al Nassr 12 điểm, thắng Al Ittihad 2-0 ở lượt đi tứ kết AFC Champions League và chuẩn bị đối đầu Al Nassr ở bán kết Siêu cúp Saudi Arabia.

Trở lại với Neymar, anh đang trải qua mùa giải thất vọng. Cựu cầu thủ Barcelona bị đứt dây chằng chéo trước và rách sụn chêm ở đầu gối trái khi cùng Brazil để thua Uruguay 0-2 ở vòng loại World Cup 2026 vào tháng 10/2023. Anh phải tiến hành phẫu thuật và được chẩn đoán nghỉ hết mùa.

Hè 2023, siêu sao người Brazil chia tay PSG để gia nhập Al Hilal với giá 90 triệu euro. Tuy nhiên, mọi thứ diễn biến theo chiều hướng xấu. Anh chỉ góp mặt đúng 5 trận cho CLB mới trước khi dính chấn thương.

Tính riêng trong năm 2023, Neymar lên bàn mổ 2 lần. Các bác sĩ chẩn đoán Neymar khả năng bỏ lỡ kỳ Copa America vào hè 2024.