Neymar bị la ó tại Saudi Arabia

Khi xuất hiện tại The Venue, nơi diễn ra giải quần vợt "Six Kings Slam", Neymar phải hứng chịu tiếng la ó từ khán đài. Thậm chí, một số khán giả hô vang tên Cristiano Ronaldo, người thành công rực rỡ kể từ khi chuyển đến Al Nassr chơi bóng vào đầu năm 2023.

Ngôi sao người Brazil không tỏ thái độ khó chịu. Anh dành thời gian trò chuyện cùng huyền thoại Rafael Nadal, người cũng góp mặt ở giải đấu tại Saudi Arabia.

Tại giải này, tay vợt người Tây Ban Nha vào đến bán kết và để thua với tỷ số 3-6, 3-6 trước đàn em Carlos Alcaraz. Nadal và Novak Djokovic sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3.

Theo Daily Mail, Neymar bị xem là "cái gai" trong mắt người hâm mộ bóng đá Saudi Arabia. Cựu sao PSG là cầu thủ nhận lương cao thứ hai ở giải SPL hiện tại với thu nhập 101 triệu euro/năm ở Al Hilal. Tuy nhiên, đóng góp của anh quá ít ỏi.

Kể từ khi gia nhập Al Hilal với giá kỷ lục (90 triệu euro), Neymar mới chơi vỏn vẹn 5 trận và ghi 1 bàn tại AFC Champions League. Anh liên tiếp vắng mặt vì chấn thương. Cựu sao PSG nghỉ thi đấu 271 ngày ở mùa giải trước.

Hôm 17/10, ngôi sao của Al Hilal được đội ngũ y tế ở Al Hilal "bật đèn xanh" cho việc trở lại thi đấu. Tiền đạo sinh năm 1992 thậm chí có thể ra sân ở màn so tài quan trọng với Al Ain, thuộc AFC Champions League Elite vào đầu tuần tới.

