New York Times kiện Open AI và Microsoft vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tờ New York Times đã đệ đơn kiện Open AI và Microsoft về việc sử dụng trái phép tài sản trí tuệ trong việc đào tạo công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), đe dọa ngành báo.

Tờ Times thông tin rằng đây là vụ kiện đầu tiên do một "tổ chức truyền thông lớn của Mỹ" thực hiện, đệ trình lên Quận Southern của New York cuối năm 2023. Nội dung đơn cáo buộc các dịch vụ AI của cả hai công ty công nghệ trị giá hàng tỷ đôla được "xây dựng dựa trên hành vi vi phạm bản quyền hàng loạt". Điều này tiềm tàng những nguy cơ to lớn đối với tương lai của ngành báo chí.

Đơn khiếu nại cáo buộc thông qua Bing Chat (Microsoft) và ChatGPT (OpenAI) hai công ty trên đã "tận dụng khoản đầu tư lớn của The Times vào hoạt động báo chí", sử dụng trái phép The Times để tạo ra “các sản phẩm trí tuệ nhân tạo cạnh tranh với tờ báo, đe dọa khả năng cung cấp dịch vụ đó của Times” mà không hề xin phép hay chi trả. Theo đơn khiếu nại, hàng triệu bài báo do The Times xuất bản đã được sử dụng để đào tạo các chatbot tự động đang cạnh tranh với các hãng tin tức như một nguồn thông tin đáng tin cậy.

Tòa soạn báo The New York Times. Ảnh: Wikipedia.

Đáng chú ý, đơn khiếu nại nêu rõ rằng The Times đã cố gắng đạt được thỏa thuận thương lượng với cả hai công ty nhưng cuộc đàm phán đó đã đổ vỡ.

The Times cũng khẳng định Bị đơn đã công khai nhấn mạnh rằng hành vi của mình được bảo vệ là "hợp pháp" vì sử dụng nội dung bản quyền để đào tạo các mô hình GenAI phục vụ một mục đích mang tính "cách mạng". Nhưng The Times chỉ ra rằng chẳng có gì "cách mạng" trong các nội dung bắt chước sít sao từ các thông tin đầu vào.

Nguyên đơn yêu cầu bồi thường một khoản không được tiết lộ cho “hàng tỷ đôla thiệt hại theo luật định và thực tế mà họ phải gánh chịu vì việc sao chép và sử dụng trái pháp luật các tác phẩm có giá trị độc đáo của The Times”.

Ảnh: Pexels.

Trong bài báo riêng thông báo về vụ kiện, tờ Times đề cập đến một loạt vụ kiện mà những người sáng tạo đã đệ đơn chống lại các công ty về việc đưa họ vào đào tạo AI và lưu ý rằng một số công ty truyền thông đã đạt được thỏa thuận cấp phép, bao gồm Associated Press và Axel Springer.

Đơn kiện đã nhấn mạnh mối đe dọa mà các dịch vụ AI mới này gây ra cho doanh nghiệp báo chí. “Tạo nên những ấn phẩm báo chí vĩ đại khó hơn bao giờ hết”. Theo đó, trong hai thập kỷ qua, các mô hình kinh doanh truyền thống hỗ trợ báo chí chất lượng đã sụp đổ, buộc nhiều tờ báo phải đóng cửa.

The Times cũng chỉ ra rằng điều này khiến công chúng "ngày càng khó phân biệt sự thật và hư cấu trong hệ sinh thái thông tin" khi thông tin sai lệch tràn ngập khắp Internet, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. Nếu The Times và các tổ chức tin tức khác không thể sản xuất và bảo vệ nền báo chí độc lập của mình, thì sẽ "có một khoảng trống mà không máy tính hay trí tuệ nhân tạo nào có thể lấp đầy”.

Cũng trong năm 2023, nhiều tác giả, biên kịch, nhà văn, tiểu thuyết gia cũng đã lên tiếng, đệ đơn kiện, thực hiện đình công về việc các công ty công nghệ ăn cắp tài sản trí tuệ của họ để đào tạo các công cụ AI của mình. Trong các năm tới, có thể giới sáng tạo sẽ phải tiếp tục đấu tranh để bảo vệ quyền lợi trước khi có những biện pháp mạnh mẽ và phù hợp từ pháp luật.