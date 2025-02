New York kiện nhà sản xuất tiếp tay cho 'đại dịch' thuốc lá điện tử

Ngày 20/2, người đứng đầu cơ quan tư pháp bang New York (Mỹ) Letitia James thông báo đệ trình đơn kiện nhắm vào 13 nhà sản xuất, phân phối và bán thuốc lá điện tử lớn vì đã tiếp tay nhằm thúc đẩy “đại dịch” thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên.

Theo bà James, vụ kiện nhắm vào các trung gian phân phối thuốc lá điện tử bất hợp pháp cho hàng trăm cửa hàng tiện lợi và trạm xăng trên toàn bang. Những sản phẩm thuốc lá điện tử dùng 1 lần này có mức độ gây nghiện cao, với hương vị trái cây và kẹo cùng bao bì bắt mắt, dễ dàng thu hút trẻ em. Các sản phẩm này được cho là góp phần khiến tình trạng nghiện nicotine đang gia tăng ở giới trẻ.

Ngoài ra, các công ty còn bị kiện vì đã sử dụng mạng xã hội và các chiến dịch tiếp thị thông qua người có ảnh hưởng để nhắm vào đối tượng chưa đủ tuổi, đồng thời đánh lừa người tiêu dùng về sự an toàn của sản phẩm bằng cách quảng cáo đây là lựa chọn thay thế an toàn hơn so với thuốc lá.

Vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới hàng trăm triệu USD nhằm đền bù cho các tác động đến sức khỏe cộng đồng và tài trợ cho việc xây dựng một quỹ đặc biệt để đối phó với cuộc khủng hoảng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên.

Động thái này diễn ra sau lệnh cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử có hương vị của New York năm 2020 và lệnh hạn chế phân phối sản phẩm nicotine. Ngoài ra, bang New York cũng đã nâng độ tuổi hợp pháp để mua thuốc lá điện tử lên 21 và yêu cầu các công ty phải tiết lộ các thành phần có hại trong sản phẩm.

Đơn kiện nêu rõ bất chấp những quy định trên, các công ty được nêu tên vẫn tiếp tục vi phạm.

Trước đây, các vụ kiện tương tự thường tập trung vào các nhà sản xuất thuốc lá điện tử lớn như Juul Labs, được biết đến với vai trò khơi dậy xu hướng hút thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên. Juul đã phải đối mặt với những hậu quả pháp lý và tài chính đáng kể, khi phải bồi thường hơn 1 tỷ USD để giải quyết các vụ kiện liên quan đến các chiến thuật tiếp thị ban đầu của mình, trong đó có các sự kiện khuyến mại và tặng quà. Kể từ năm 2019, Juul đã ngừng bán một số hương vị nhất định và không còn là sản phẩm được thanh thiếu niên ưa chuộng.