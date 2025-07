Neuer phẫn nộ với Donnarumma

Phát biểu sau trận, Neuer tức giận: “Đó là một tình huống mà không cần phải vào bóng như vậy! Quyết định đó thật sự thiếu cẩn trọng. Donnarumma đã chấp nhận rủi ro và gây chấn thương cho đối thủ".

Sau đó, thủ thành người Đức cũng cho biết đã đến nói chuyện với Donnarumma sau khi trận đấu khép lại: “Cậu ta không muốn đến thăm cầu thủ của chúng tôi sao? Đó là một vấn đề về sự tôn trọng. Sau cùng thì Donnarumma cũng đã làm điều đó. Sự công bằng luôn quan trọng. Tôi sẽ phản ứng khác đi nếu Donnarumma có quyết định khác".

Cổ chân của Musiala biến dạng sau pha va chạm mạnh với Donnarumma ở cuối hiệp một trận tứ kết FIFA Club World Cup 2025™ giữa Bayern và PSG. Anh lập tức được đưa đến bệnh viện nhờ sự giúp sức của đội ngũ y tế.

Sau pha bóng này, Donnarumma cũng bị sốc và ngồi ôm mặt trên sân. Các đồng đội phải đến an ủi để thủ thành người Italy tiếp tục hoàn tất trận đấu.

Trên trang cá nhân, Donnarumma cũng gửi lời đến Musiala: "Tôi muốn cầu nguyện để chúc cậu những điều tốt lành nhất, Jamal Musiala".

Max Eberl, Giám đốc Điều hành của Bayern, cũng chỉ trích Donnarumma. Ông nói: "Khi một thủ môn với cân nặng 100 kg va chạm với đôi chân của cậu ấy [Musiala] trong khi chạy nước rút, nguy cơ cao là có chuyện gì đó xảy ra. Tôi không nghĩ Gianluigi cố ý làm vậy, nhưng cậu ấy cũng không có ý thức về hành động của mình".

Bayern đã để thua 0-2 trước PSG bởi các bàn thắng của Ousmane Dembele và Desire Doue, qua đó nói lời chia tay giải đấu tại tứ kết.

