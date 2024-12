Neuer lần đầu nhận thẻ đỏ

Phút 17, trên sân Allianz Arena, Neuer có pha va chạm mạnh bằng vai ngoài vòng cấm với Jeremie Frimpong. Trọng tài sau đó rút thẻ đỏ với thủ thành người Đức. HLV Vincent Kompany sau đó phải cho Leroy Sane ra nghỉ để Daniel Peretz vào bắt thay cho Neuer.

Đây là chiếc thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp của thủ môn 38 tuổi ở mọi đấu trường. Trước đó, anh có 21 mùa giải thi đấu chuyên nghiệp, chơi 923 trận và chưa một lần nào nhận án phạt này.

Thủ thành của “Hùm xám” từng được nhiều người hâm mộ lấy làm ví dụ của việc vẫn bảo vệ xuất sắc khung thành đội nhà mà không cần phải phạm lỗi nghiêm trọng với đối thủ. Vì vậy, không ít người tỏ ra tiếc nuối khi anh nhận phải án phạt của trọng tài.

Mất đi “người gác đền” kinh nghiệm, Bayern gặp nhiều khó khăn trước Leverkusen. Sau 90 phút, "Hùm xám" xứ Bavaria nhận thất bại 0-1.

