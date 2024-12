Nếu gặp Thái Lan, Việt Nam vẫn có thể giành chiến thắng

Phần đầu tiên của hành trình chinh phục chức vô địch ASEAN Cup 2024 được tuyển Việt Nam hoàn thành xuất sắc. Thầy trò Kim Sang-sik đứng đầu bảng - một kết quả rất quan trọng vì điều này giúp họ tránh được Thái Lan ở bán kết.

Nếu mọi thứ diễn ra như dự đoán, Việt Nam có thể đối đầu với Thái Lan ở trận chung kết. Với phong độ hiện tại, thầy trò Kim Sang-sik đủ sức đánh bại họ.

Chiến thắng đậm 5-0 trước Myanmar tối 21/12 không chỉ củng cố niềm tin của toàn đội mà còn nâng cao tinh thần cho từng cá nhân. Chiến thắng có vẻ dễ dàng, nhưng không thể xem thường Myanmar - đội bóng sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc.

Tuy nhiên, bóng đá Myanmar lại bị kìm hãm bởi sự cô lập quốc tế và sự quản lý chưa tập trung vào phát triển bóng đá. May mắn thay, đây không phải là vấn đề của Việt Nam, vì hiện tại đội tuyển nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ ban lãnh đạo.

Ở bán kết ASEAN Cup 2024, Việt Nam sẽ gặp Singapore - đội bóng từng làm mưa làm gió tại AFF Cup dưới thời HLV Raddy Avramovic cùng những ngôi sao như Aide Iskandar, Subramani, và Indra Shadan. Nhưng thời hoàng kim của Singapore đã qua. Giải S.League hiện không còn mạnh như đầu những năm 2000, và họ đang đối mặt với nhiều vấn đề, từ nghĩa vụ quân sự làm gián đoạn sự phát triển của cầu thủ, đến chất lượng không đồng đều của các ngoại binh và cầu thủ nhập tịch.

Dẫu vậy, việc Singapore lọt vào bán kết đã gây bất ngờ lớn, thậm chí cả với chính các CĐV nhà. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Jalan Besar, một sân nhỏ với sức chứa khoảng 5.000 người và mặt sân cỏ nhân tạo - lợi thế không nhỏ cho đội chủ nhà.

Cú sốc lớn nhất giải đấu đến nay là việc Indonesia không thể vượt qua vòng bảng. Thất bại 0-1 trước Philippines đẩy họ xuống vị trí thứ ba. Indonesia chọn cách mang đến giải một đội hình trẻ để tích lũy kinh nghiệm.

Đây là một quyết định đáng khen, vì nó giúp các cầu thủ có cơ hội thi đấu ở môi trường cạnh tranh cao. Tuy nhiên, hy vọng người hâm mộ, đặc biệt là trên mạng xã hội, sẽ không chỉ trích đội bóng hay các cầu thủ. Đó là một chiến lược dài hạn và có thể mang lại thành quả trong tương lai.

Với Việt Nam, họ đang chứng minh rằng mình là ứng cử viên nặng ký nhất tại giải đấu năm nay. Việc triệu tập đội hình mạnh nhất, bao gồm cả tiền đạo nhập tịch người Brazil, Rafaelson (Nguyễn Xuân Son), đã mang lại hiệu quả.

Xuân Son không chỉ ghi hai bàn thắng quan trọng mà còn thể hiện khả năng toàn diện của mình. Tuy nhiên, điều khiến lo ngại là việc tiền đạo nội hàng đầu Việt Nam - Tiến Linh - đang phải ngồi dự bị. Đây có thể gửi đi thông điệp đến các tiền đạo nội khác: khi đã khó giành thời gian thi đấu tại V.League, giờ họ còn phải cạnh tranh với các cầu thủ nhập tịch ngay trong đội tuyển quốc gia.

Dù vậy, không trách HLV Kim Sang-sik. Công việc của ông là mang về chiến thắng, và nếu không làm được, bản thân sẽ đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Nhưng Việt Nam cần nghĩ xa hơn: nếu một ngày Xuân Son rời đội để trở về Brazil - điều không hiếm thấy với các cầu thủ Brazil - thì tương lai của đội tuyển sẽ ra sao? Chọn con đường nhập tịch là một canh bạc. Nó có thể mang lại thành công ngắn hạn, nhưng liệu đây có phải là chiến lược bền vững?

Hiện tại, Việt Nam đủ mạnh để không chỉ đặt mục tiêu vô địch ASEAN Cup mà còn hướng đến những giải đấu khác. Nhưng trước mắt, hãy để đội tuyển và người hâm mộ tận hưởng chiến thắng 5-0. Chặng đường tiếp theo sẽ khó khăn, bắt đầu bằng chuyến làm khách tại Singapore và hy vọng là một trận chung kết đầy hấp dẫn với Thái Lan.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.