Nếu Barcelona vỡ mộng 'ăn ba'

Đêm Valladolid, trái tim người hâm mộ Barcelona như thót lại từng nhịp. Trên sân khách đầy cạm bẫy, Hansi Flick đánh một canh bạc táo bạo - và may mắn mỉm cười với ông, dù chỉ trong gang tấc.

Không khí căng như dây đàn, không ai ngồi xem trận đấu mà không thầm mong được thưởng thức một bữa tiệc bóng đá đỉnh cao. Thay vào đó, người hâm mộ lại bị cuốn vào một bộ phim kinh dị nghẹt thở với cái kết có hậu nhưng để lại vô vàn dấu hỏi. Barcelona giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Hãy thẳng thắn đối diện với sự thật: liệu hố sâu ngăn cách giữa những ngôi sao chính thức và dàn dự bị của Barca có đang trở nên quá lớn? Có lẽ câu trả lời là có.

Nhưng giữa cơn bão lịch thi đấu dồn dập và áp lực ngày một đè nặng, việc thu hẹp khoảng cách ấy giờ đây chẳng khác nào tìm kim đáy bể. Đây rõ ràng là bài toán cần giải quyết khi mùa hè đến.

Đôi khi, thay vì săn đuổi những ngôi sao lấp lánh, các đội bóng cần những mảnh ghép khiêm tốn hơn - những cái tên có thể không làm rung chuyển thị trường chuyển nhượng, nhưng lại hoàn hảo cho chiếc ghép hình tổng thể.

Barcelona hiện đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Dẫn đầu La Liga với 4 điểm cách biệt, cùng hiệu số bàn thắng áp đảo khi giải đấu chỉ còn 4 vòng đấu. Đồng thời, thầy trò Flick vẫn đang tiến bước đầy tự tin trên hành trình chinh phục Champions League. Không ngạc nhiên khi tiếng xì xào về "cú ăn ba" bắt đầu vang lên khắp các góc phố Barcelona. Và phải thừa nhận rằng: những niềm tin ấy không phải không có cơ sở.

Nhưng hãy khoan nhắc đến cụm từ "cú ăn ba" - một cụm từ đã trở nên quá đỗi quen thuộc trong những năm qua. Nó như một viên pháo hoa rực rỡ, lộng lẫy khi bung nở trên bầu trời đêm hội, nhưng nếu không được kiểm soát cẩn thận, nó có thể biến thành quả bom nổ chậm.

Tại sao lại phải dè chừng với cụm từ này? Bởi giấc mơ đó hiếm khi trở thành hiện thực, và đôi khi chính những kỳ vọng quá lớn lại trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai những chàng trai áo xanh-đỏ.

Barcelona sở hữu nhân sự mạnh mẽ với đầy rẫy tài năng đủ sức chinh phục mọi đỉnh cao. Đà tiến của họ khiến trái tim người hâm mộ rạo rực niềm tin: ngay cả khi không chơi tốt, họ vẫn có thể chiến thắng như trận gặp Valladolid, hoặc ít nhất là cầm hòa để giữ lấy hy vọng vào chung kết Champions League (như trận đấu với Inter).

Tuy vậy, bóng đá luôn là môn thể thao khắc nghiệt và đầy bất ngờ - nơi công lý không phải lúc nào cũng được thực thi, và kịch bản đẹp không phải lúc nào cũng trở thành hiện thực.

Vậy nếu Barcelona không thể hiện thực hóa giấc mơ ăn ba thì sao? Nếu họ tuột mất một trong hai danh hiệu quan trọng, liệu Hansi Flick có phải gánh chịu trách nhiệm? Ông có phải là người đáng trách vì không thể giúp các cầu thủ vượt qua giai đoạn căng thẳng này?

Câu trả lời chắc hẳn là không. Dù kết quả có thế nào, việc đổ lỗi cho vị chiến lược gia người Đức sẽ là một sự bất công. Mùa giải kéo dài với lịch thi đấu dày đặc là thử thách khốc liệt với bất kỳ đội bóng nào. Nếu có điều gì đáng bàn, có lẽ là việc quản lý thể lực của các cầu thủ, nhưng ngay cả khi vậy, đó vẫn chưa đủ để quy kết trách nhiệm cho Flick.

Một điều không thể phủ nhận rằng Hansi Flick thổi bùng ngọn lửa đam mê trong trái tim người hâm mộ Barca. Dù không phải lúc nào cũng chơi bóng đá đẹp mắt, đội bóng của ông luôn toát lên sự quyết liệt và khát khao chiến thắng đến tận những giây phút cuối cùng. Họ tìm lại được bản sắc - một Barcelona dám nghĩ, dám làm và dám chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Và dù cái kết của mùa giải này có thế nào đi chăng nữa, người hâm mộ Barca vẫn sẽ ngẩng cao đầu tự hào về đội bóng của mình. Đội bóng này không chỉ chiến đấu vì danh hiệu, mà còn vì những trái tim cuồng nhiệt luôn sát cánh cùng họ qua từng trận đấu.

Đó là điều mà không phải CLB nào cũng có thể tự hào. Họ là một phần không thể tách rời của câu chuyện Barcelona, và sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng viết nên những chương tiếp theo, dù là vinh quang hay thất bại.

Trong bóng đá, đôi khi con đường đến vinh quang quan trọng hơn chính vinh quang ấy, và Barcelona đang cho chúng ta thấy một hành trình đáng ngưỡng mộ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.