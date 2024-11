Nếu bà Harris thắng cử, đây sẽ là lý do

Nếu bà Harris trở thành chủ nhân tiếp theo của Nhà Trắng, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, quyền phá thai hay sự bất mãn với ông Trump chính là những yếu tố giúp phó tổng thống thành công.

Ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris. Ảnh: New York Times.

Năm 2024 là một cuộc đua đầy thách thức với Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris. Bà bắt đầu chiến dịch muộn và đối đầu với một ứng viên khó nhằn trong bối cảnh môi trường chính trị Mỹ ảm đạm. Bà cũng đối mặt với những nhóm cử tri khát khao sự thay đổi, tức giận trước hướng đi và nền kinh tế Mỹ.

Theo New York Times, nếu ứng viên đảng Dân chủ giành chiến thắng, các chuyên gia nhận định sẽ có một số yếu tố giải quyết những khó khăn đó và giúp bà đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu

Việc bà Harris nỗ lực vận động cử tri đi bỏ phiếu - một phương án truyền thống của đảng Dân chủ - sẽ chứng minh được tính hiệu quả nếu phó tổng thống đắc cử.

Chiến dịch của bà dựa chủ yếu vào đội ngũ nhân viên được trả lương và các công đoàn, vận động trực tiếp và gõ cửa từng nhà. Ngược lại, ông Trump phần lớn giao phó việc này cho các đồng minh, như tỷ phú Elon Musk - người có ít kinh nghiệm trong mạng lưới tổ chức và tiếp cận cử tri.

Theo chiến dịch tranh cử của bà Harris, họ đã cử 2.500 nhân viên làm việc tại 353 văn phòng trên toàn quốc để tìm kiếm những người ủng hộ và khuyến khích họ đi bỏ phiếu. Chỉ trong một tuần, chiến dịch ghi nhận 600.000 lượt gõ cửa và 3 triệu cuộc gọi điện thoại.

Chỉ trong một tuần, chiến dịch bà Harris ghi nhận 600.000 lượt gõ cửa và 3 triệu cuộc gọi điện thoại. Ảnh: New York Times.

Chiến thắng của bà Harris sẽ là minh chứng cho một giả thuyết thường được các chuyên gia và chiến lược gia chính trị bàn luận không chính thức: Các chiến dịch huy động cử tri thực sự tạo ra khác biệt trong những cuộc đua sít sao.

Vấn đề quyền phá thai

Hai năm kể từ khi Tòa án Tối cao lật ngược phán quyết Roe v Wade và bãi bỏ quyền phá thai theo Hiến pháp, đảng Dân chủ nhiều lần đạt kết quả như kỳ vọng trong các cuộc bầu cử liên bang. Cử tri gần như chấp thuận mọi biện pháp bảo vệ quyền phá thai xuất hiện trên lá phiếu các bang.

Xu hướng này hiển hiện rõ ràng trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, khi đảng Dân chủ tránh được tổn thất lớn. Đảng Dân chủ chia sẻ họ chi tiền cho các quảng cáo nêu bật vấn đề phá thai nhiều hơn mọi chủ đề khác.

Việc bà Harris trở thành tổng thống sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền phá thai trong lòng cử tri, bất chấp việc ông Trump liên tục thay đổi quan điểm và gần đây tuyên bố không ủng hộ lệnh cấm phá thai trên toàn quốc. Trong các kỳ bầu cử tương lai, đảng Cộng hòa rất có thể phải tìm cách xoay chuyển và giải quyết vấn đề.

Ông Trump

Một trong những yếu tố giúp bà Harris chiến thắng có thể là vì ông Trump đã làm mất lòng rất nhiều cử tri, đặc biệt trong những ngày cuối của chiến dịch, với những bài phát biểu rời rạc, lan man và mang tính đe dọa.

Không chỉ lắc lư theo nhạc 30 phút trên sân khấu vận động, ông Trump còn nhắc tới việc đưa bà Liz Cheney - một trong những người chỉ trích cựu tổng thống mạnh mẽ nhất - sẽ bị đưa ra chiến trường và đối diện với 9 nòng súng.

Việc cử tri chọn bà Harris cho thấy quyền phá thai quan trọng ra sao. Ảnh: New York Times.

Sự thay đổi

Trong 4 năm qua, bà Harris phục vụ trong Nhà Trắng, và ông Trump luôn tìm cách liên kết bà với di sản của Tổng thống Joe Biden. Nếu bà Harris thắng cử, phó tổng thống đã thành công trong việc thể hiện hình ảnh một ứng viên đại diện cho sự thay đổi, đúng với những gì cử tri Mỹ tìm kiếm.

Suy cho cùng, bà Harris trẻ hơn ông Trump 18 tuổi và là phụ nữ - một lựa chọn mới mẻ và khác biệt trong mắt cử tri.

Giới tính

Không giống ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton năm 2016, bà Harris không xoáy sâu vào lý lịch. Trong khi đó, bà trên đà trở thành người phụ nữ da đen và phụ nữ gốc Á đầu tiên trở thành tổng thống Mỹ.

Chiến thắng của bà Harris sẽ được thúc đẩy bởi sự ủng hộ từ phụ nữ. Trong cuộc thăm dò New York Times/Siena College thực hiện cuối tháng 10, bầu cử năm 2024 chứng kiến sự phân chia giới tính rõ rệt. Bà Harris được lòng nhiều nữ giới hơn, 54% so với 42%, trong khi ông Trump dẫn trước bà Harris trong nhóm cử tri nam, 55% so với 41%.

Điểm bỏ phiếu đầu tiên trong cuộc bầu cử Mỹ đã có kết quả Vào lúc 0h13 (giờ miền Đông nước Mỹ, tương ứng 12h13 trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam), kết quả kiểm phiếu tại Dixville Notch cho thấy số phiếu bầu chia đều cho hai ứng viên.