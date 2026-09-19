Nét giống nhau của món Việt và Singapore

Từ cơm gà đến dim sum, nhiều món Việt và Singapore có những nét tương đồng bắt nguồn từ lịch sử di cư, giao thoa văn hóa và quá trình thích nghi với khẩu vị bản địa.

Du khách Việt thưởng thức ẩm thực địa phương trong chuyến khám phá Singapore cuối tháng 8. Ảnh: @ninheating.

Singapore tiếp tục ghi nhận sức tăng của du lịch quốc tế trong năm nay. Theo Tổng cục Du lịch Singapore (STB), đảo quốc đón 4,43 triệu lượt khách quốc tế trong quý I, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc đại lục dẫn đầu với hơn 913.000 lượt, tiếp đến là Indonesia, Malaysia, Australia và Ấn Độ.

Trong khi đó, dữ liệu đặt phòng từ Traveloka cho thấy Việt Nam nằm trong top 3 thị trường khách quốc tế đến Singapore trong quý I. Theo nền tảng, kết quả phản ánh xu hướng du lịch nội vùng tiếp tục tăng trưởng, đồng thời cho thấy Việt Nam đang là một trong những thị trường nguồn đáng chú ý của đảo quốc.

Singapore cũng tiếp tục thuộc nhóm điểm đến nước ngoài được khách Việt ưa chuộng, bên cạnh Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan.

Khoảng cách gần, đường bay thuận tiện, chính sách miễn thị thực tối đa 30 ngày cùng đặc trưng đô thị hiện đại giúp Singapore phù hợp với nhiều nhu cầu, từ nghỉ dưỡng, mua sắm, công tác đến những chuyến đi ngắn ngày.

Du khách quốc tế khám phá Singapore năm 2025. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam những năm gần đây cũng nổi lên như một điểm đến hàng đầu trong khu vực đối với du khách Singapore.

Những chuyến đi qua lại ngày càng thường xuyên cũng khiến khoảng cách văn hóa giữa hai nước dần được thu hẹp. Nếu cảnh quan hay các điểm tham quan tạo nên ấn tượng ban đầu về một điểm đến, món ăn lại là cách để du khách bước sâu hơn vào đời sống bản địa. Điều này càng rõ nét giữa Việt Nam và Singapore, hai nền ẩm thực tưởng khác biệt nhưng có không ít điểm giao nhau.

Đầu bếp Singapore Eric Low cho rằng điểm chung đáng chú ý nằm ở lịch sử hình thành. Ẩm thực hai nước đều chịu ảnh hưởng từ sự giao thoa của nhiều cộng đồng, trong đó có những nhóm người Hoa di cư từ cùng các vùng của Trung Quốc và mang theo tập quán ăn uống của mình. Qua thời gian, những món ăn được điều chỉnh theo nguyên liệu và khẩu vị địa phương, tạo nên phiên bản riêng ở mỗi quốc gia.

Cơm gà là một ví dụ. Việt Nam có những cách chế biến riêng, trong khi Singapore nổi tiếng với cơm gà Hải Nam. Hai nước cũng có những món chịu ảnh hưởng của cộng đồng Tiều Châu, hay dấu ấn Quảng Đông thể hiện qua dim sum, các loại mì và món xào.

Món ăn cơm gà Hải Nam nổi tiếng Singapore được phục vụ cùng với súp đậm đà và nước sốt cay. Ảnh: Yafie Agha/Pexels.

Ngay cả nguyên liệu cũng có thể tạo nên một điểm gặp gỡ. Trong chuyến làm việc tại Việt Nam, Eric Low cho biết ông thích sử dụng nguyên liệu địa phương và đặc biệt đánh giá cao gạo Việt. Theo đầu bếp, loại gạo này thậm chí phù hợp để chế biến cơm gà Singapore. Chính sự đan xen giữa nguyên liệu, kỹ thuật và câu chuyện văn hóa khiến món ăn trở thành một cách tự nhiên để hai cộng đồng tìm thấy sự gần gũi.

Sự gần gũi ấy cũng thay đổi theo những chuyến đi. Ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP.HCM, cho biết trước đây người Singapore đôi khi biết đến ẩm thực Việt Nam chủ yếu qua phở, trong khi một số người Việt cũng chỉ quen với vài món Singapore. Khoảng một thập kỷ trở lại đây, việc đi lại và giao lưu giữa hai nước phát triển đã giúp thực khách hai bên khám phá nhiều hơn những gì nằm ngoài các món ăn vốn đã nổi tiếng.

Ở Singapore, thực khách ngày càng biết đến bún chả, chả cá Lã Vọng, cơm tấm, hủ tiếu, bánh xèo hay gỏi cuốn của Việt Nam. Trong khi đó, bên cạnh cơm gà hay laksa, người Việt có thể tìm hiểu thêm nasi lemak, satay, roti prata, fish head curry, bak chor mee, char kway teow hay những loại kueh của văn hóa Peranakan.

Singapore nổi tiếng với hơn 100 phố ẩm thực và 6.000 quầy hàng, với những đầu bếp lão luyện. Ẩm thực đường phố đa sắc tộc với chi phí rẻ, khoảng 2 USD , thu hút người dân và du khách. Ảnh: Reuters.

Sự phong phú của ẩm thực Singapore bắt nguồn từ quá trình chung sống và tiếp biến giữa nhiều cộng đồng như Malay, Hoa, Ấn Độ hay Peranakan. Theo ông Pang Te Cheng, phía sau mỗi món ăn là câu chuyện về di cư, gia đình, địa lý và cách con người thích nghi với môi trường sống qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, trải nghiệm món ăn cũng mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn với văn hóa và đời sống của đảo quốc.

Ẩm thực cũng ngày càng trở thành điểm gặp gỡ trong giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Singapore.

Vừa qua, vào các ngày 8, 14 và 15/8, The Lepak Makan Club - Tuần lễ Ẩm thực Di sản Singapore được tổ chức tại KiN Hotel Thi Sách Edition - thương hiệu khách sạn Singapore tại TP.HCM, nhân kỷ niệm 61 năm Quốc khánh Singapore. Chương trình giới thiệu những món đặc trưng như laksa, bak kut teh, fried kway teow, gado gado, cùng nhiều món ăn và món tráng miệng truyền thống của đảo quốc.

Theo ông Benny Ong, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Kinh doanh khách sạn, chwee kueh là món quen thuộc với người Singapore nhưng không dễ tìm thấy bên ngoài đảo quốc. Việc đưa món ăn vào thực đơn giúp thực khách Việt khám phá thêm một hương vị ít được biết đến của Singapore.

"Chúng tôi mong muốn sự kiện không chỉ là dịp để tôn vinh cộng đồng Singapore tại Việt Nam, mà còn trở thành cầu nối thúc đẩy sự gắn kết về văn hóa, con người và hợp tác kinh doanh giữa 2 nước", ông Benny Ong, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Kinh doanh KiN Group, chia sẻ.