Napoli muốn đổi Kvaratskhelia lấy Garnacho

Đội bóng Italy xem Alejandro Garnacho như phương án thay thế cho Khvicha Kvaratskhelia.

MU sẵn sàng thanh lý Garnacho

Với việc Kvaratskhelia thông báo rời đội ngay trong phiên chợ tháng 1/2025, Napoli cân nhắc các phương án thay thế cầu thủ chạy cánh người Georgia. Garnacho là cái tên HLV Antonio Conte nhắm đến. Thậm chí, Napoli không loại trừ khả năng đổi Kvaratskhelia lấy Garnacho, khi Manchester United cũng đang muốn làm mới hàng công.

Trước đó, The Times đưa tin do áp lực tài chính gia tăng, MU buộc phải xem xét việc bán đi những tài năng trẻ như Kobbie Mainoo và Alejandro Garnacho. Bản thân cầu thủ chạy cánh 20 tuổi cũng sẵn sàng rời Old Trafford, và có khả năng trở lại câu lạc bộ thời thơ ấu Atletico Madrid.

Song, việc Napoli quan tâm đến tuyển thủ Argentina mở ra những lựa chọn mới cho MU. HLV Amorim muốn có thêm nhân sự vào tháng 1/2025, nhưng rào cản tài chính đồng nghĩa việc ký hợp đồng mới là không thể trừ khi những cầu thủ chủ chốt rời đi.

Ở tuổi 20, Garnacho là cái tên có thể mang lại lợi nhuận đáng kể cho "Quỷ đỏ" trên thị trường chuyển nhượng. Trong khi đó, Khvicha Kvaratskhelia dù được định giá tới 80 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng hiện tại, nhưng ngôi sao người Georgia lớn hơn Garnacho tận 3 tuổi.

Nếu không thể thực hiện một thương vụ đổi Kvaratskhelia lấy Garnacho, MU hoàn toàn có thể bán Garnacho cho Napoli sau đó dùng tiền để mua cầu thủ mới trong tháng này.