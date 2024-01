'Nàng tiên cá' Halle Bailey sinh con đầu lòng

Halle Bailey và rapper DDG chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi đón con trai đầu lòng với người hâm mộ.

Theo Page Six, trên tài khoản cá nhân, Halle Bailey khiến người hâm mộ bất ngờ khi thông báo sinh con đầu lòng. Trong ảnh, sao phim The Little Mermaid nắm tay cậu con trai nhỏ, tên của con được tiết lộ qua chiếc vòng tay là Halo.

“Dù chúng ta chỉ cách vài ngày nữa là bước sang năm mới, nhưng điều tuyệt vời nhất trong năm 2023 của tôi chính là được đón con trai đầu lòng. Chào mừng con đến với thế giới, hào quang của mẹ. Mọi người rất mong chờ được gặp con", cô viết.

Tương tự, bạn trai lâu năm của Bailey là rapper DDG cũng chia sẻ bức ảnh kèm lời nhắn: "Phước lành lớn nhất của tôi cho đến nay. Con trai, cha yêu con rất nhiều.".

Halle Bailey xúc động khi đón con trai đầu lòng bên bạn trai DDG. Ảnh: Page Six.

Tin đồn Halle Bailey mang thai xuất hiện hồi tháng 8/2023 khi cô xuất hiện chớp nhoáng trong buổi livestream của bạn trai DDG với hình ảnh phần bụng khác thường. Song, nữ diễn viên chưa bao giờ xác nhận việc mang thai con đầu lòng.

Thậm chí, trong một video trên mạng xã hội hồi tháng 11/2023, Halle Bailey không ngần ngại đáp trả người hâm mộ quá khích khi bị hỏi về việc mang thai. Đồng thời yêu cầu họ để yên cho cuộc sống của cô. Khi tham gia sự kiện, cô né tránh ống kính truyền thông và lựa chọn trang phục dáng rộng.

Tháng 3/2022, Halle Bailey và rapper DDG chính thức công khai hẹn hò trên trang cá nhân. Cặp đôi lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ tại lễ trao giải BET.

Trong bài phỏng vấn với Essence, Bailey tiết lộ về chuyện tình của họ: "Tôi lớn lên cùng với YouTube và luôn gặp gỡ những người da màu trẻ tuổi, cũng như được truyền cảm hứng bởi họ. Anh ấy là một trong số những người đó. Thật tình cờ khi anh ấy là người chủ động nhắn tin cho tôi và mối quan hệ được phát triển từ đó".