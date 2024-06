Nắng nóng thiêu đốt hàng loạt quốc gia châu Âu

Tình trạng nắng nóng đang thiêu đốt các thủ đô Bắc Âu, trong khi lực lượng cứu hỏa ở phía nam Hy Lạp đang chống chọi với hàng chục đám cháy trên khắp quốc gia Địa Trung Hải này.

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy rừng ở Kitsi, gần thị trấn Koropi, Hy Lạp, ngày 19/6. Ảnh: Anadolu.

Theo báo cáo của Maxar Technologies Inc., London (Anh) và Paris (Pháp) đang trải qua nắng nóng ở mức cao nhất trong năm nay, với nhiệt độ được dự báo lên tới 29 độ C trong ngày 26/6 trong khi nhiệt độ tại Berlin sẽ lên tới 30 độ C.

Cảnh báo sức khỏe màu vàng về thời tiết nắng nóng được ban hành cho phần lớn nước Anh trong bối cảnh nhiều bác sĩ đình công, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe với người lớn tuổi. Thời tiết sẽ chuyển sang điều kiện dịu mát hơn khi tháng 7 bắt đầu.

Biến đổi khí hậu đang khiến năm 2024 trở thành năm nóng kỷ lục. Hy Lạp cho đến nay vẫn là tâm điểm cái nóng mùa hè của châu Âu, khi quốc gia này ghi nhận ngày tháng 6 nóng nhất vào đầu tháng này.

Gió mạnh và nhiệt độ cao đã khiến chính quyền Hy Lạp chịu áp lực ngày càng tăng trong hai tuần qua, khi lực lượng cứu hỏa phải giải quyết 55 đám cháy mới trong 24 giờ tới tối 25/6.

Hơn 130 lính cứu hỏa đang nỗ lực kiểm soát ngọn lửa bùng phát thâu đêm ở vùng Rethimno của Crete. Một đám cháy khác ở khu vực Nafpaktos ở miền Trung Hy Lạp đã được khống chế.

Cơ quan khí tượng Hy Lạp dự báo nhiệt độ sẽ lên tới 40 độ C vào ngày 26/6 trong khi gió có thể đạt tốc độ lên tới 61 km/h ở Biển Aegean. Điều đó đặt Athens cùng các đảo Lesvos, Chios, Samos và Ikaria, cũng như Crete, vào tình trạng cảnh giác cao độ về cháy rừng.

Báo cáo cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) công bố ngày 22/4 cho biết châu Âu đang nóng lên nhanh gấp đôi mức trung bình toàn cầu, đồng thời dự báo trong tương lai, các đợt nắng nóng sẽ kéo dài với cường độ mạnh hơn.