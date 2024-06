Nắng nóng kéo dài bất thường tấn công nước Mỹ

Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo trong những ngày tới, một số khu vực tại nước Mỹ sẽ trải qua sóng nhiệt với chỉ số nóng bức cao, có thể dẫn đến vấn đề sức khỏe đáng ngại.

Một số khu vực tại nước Mỹ sẽ trải qua sóng nhiệt với chỉ số nóng bức cao. Ảnh: Bloomberg.

Các nhà khí tượng dự báo đợt nắng nóng kỷ lục kết hợp chỉ số nóng bức vượt qua mức 32 độ C sẽ bao trùm các thành phố ở vùng Trung Tây và Đông Bắc Mỹ trong tuần này.

Chỉ số nóng bức (Heat-Index) là chỉ số kết hợp nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí trong các khu vực bóng râm. Chỉ số này sẽ ấn định nhiệt độ "cảm nhận thực tế" của con người, với mức độ nóng bức cảm nhận được tương đương với từng giá trị độ ẩm khác nhau.

Đây được cho là hệ thống thời tiết nguy hiểm diễn ra vài ngày trước khi mùa hè chính thức bắt đầu tại “xứ sở cờ hoa", theo New York Times.

"Điều đáng chú ý của đợt nắng nóng này là thời gian kéo dài. Nó có thể là đợt nắng nóng kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua ở một số khu vực", Cơ quan Thời tiết Mỹ cho biết trên mạng xã hội.

Chỉ số nóng bức cao

Tại Pennsylvania, nhiệt độ ở Philadelphia, Allentown và Reading dự kiến ​​đạt 35 độ C hoặc cao hơn trong 5 ngày liên tiếp. Đây là kỷ lục chưa từng xảy ra ở các khu vực này, theo thứ tự lần lượt kể từ tháng 7/2022, tháng 8/1953 và tháng 7/2011, theo văn phòng Dịch vụ Thời tiết ở Mount Holly, New Jersey.

Cơ quan này cũng cho biết nắng nóng gay gắt đang nhanh chóng phát triển trước hệ thống áp suất thấp và lan rộng đến vùng Central Plains, vùng Great Lakes và Thung lũng Ohio vào ngày 16/6.

Văn phòng Dịch vụ Thời tiết ở Cleveland chia sẻ trên mạng xã hội rằng chỉ số nóng bức ở Ohio vào hôm 16/6 đã lên tới 26,6 độ C. Điều kiện nóng và ẩm dự kiến​​​ tiếp tục diễn ra trong tuần ở Ohio và Pennsylvania.

Cảnh báo nắng nóng được đưa ra ở một số khu vực. Ảnh: Bloomberg.

Văn phòng cho biết cảnh báo nắng nóng có hiệu lực từ hôm 17/6 đến 21/6 với các khu vực bao gồm Cleveland, Detroit, Pittsburgh và Erie, Pennsylvania - nơi nhiệt độ có thể tăng lên trên 32,2 độ C trong ngày.

Trong khi đó, theo Văn phòng Dịch vụ Thời tiết ở New York, đợt nắng nóng dự kiến ​​tràn vào vùng Đông Bắc Mỹ vào hôm 18/6 và tiếp tục kéo dài đến hôm 22/6.

“Sự kết hợp giữa nhiệt độ và độ ẩm sẽ tạo ra chỉ số nóng bức từ 35 đến 40,5 độ C”, văn phòng cho hay. Với chỉ số này, nhiều người có thể say nắng, chuột rút và kiệt sức khi tiếp xúc nắng nóng kéo dài hoặc hoạt động thể chất.

Cơ quan này cũng thông tin thêm các điểm có chỉ số nóng bức cao nhất sẽ được cảm nhận trên khắp Thành phố New York, New Jersey, vùng hạ lưu Thung lũng Hudson và phía bên trong Connecticut.

Cảnh báo

Cảnh báo nhiệt độ quá cao cũng được áp dụng tại khu vực phía nam New England - nơi văn phòng Dịch vụ Thời tiết ở Boston cảnh báo về “nhiệt độ nguy hiểm” cùng độ ẩm bắt đầu từ hôm 18/6 cho đến hôm 21/6.

“Chúng ta phải hứng chịu đợt nắng nóng kiểu này một hoặc hai lần trong mùa hè”, Rob Megnia, nhà khí tượng học của Cơ quan Thời tiết Mỹ, nói.

Các bệnh liên quan đến nắng nóng có thể xảy ra ở mức độ từ nhẹ cho đến ảnh hưởng đến tính mạng. Bệnh nhẹ có thể dẫn đến phát ban do nhiệt, sưng tấy ở tay chân và chuột rút. Trong khi đó, kiệt sức vì nóng có thể gây đau đầu, buồn nôn, nôn mửa và chóng mặt.

Sự kết hợp giữa nhiệt độ và độ ẩm tạo ra chỉ số nóng bức cao trong những ngày tới ở vùng Trung Tây và Đông Bắc Mỹ. Ảnh: Bloomberg.

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Thành phố New York cảnh báo người già và người có bệnh lý như tim hoặc hen suyễn đối mặt với nguy cơ cao hơn.

Những người không có điều hòa không khí tại nơi ở được khuyên nên tìm các điểm làm mát miễn phí, như hồ bơi địa phương, thư viện và trung tâm thương mại.

Ông Menia cho hay New England sẽ bắt đầu trải qua nắng nóng gay gắt vào hôm 18/6, với đỉnh điểm vào hôm 19/6 và 20/6.

Theo ông, thông thường vào thời điểm này trong năm ở khu vực Boston, nhiệt độ cao dao động chỉ khoảng 21 độ C.

Đến giữa trưa ngày 19/6, nhiệt độ được dự báo lên tới 34 độ C ở Boston, 37 độ C ở Springfield, Massachusetts, 36 độ C ở Hartford, Connecticut và 32 độ C ở Providence, Rhode Island.

“Hãy làm những gì bạn có thể để giữ mát”, ông Menia nói. Đối với những người làm việc ngoài trời, ông đề nghị mang theo thùng giữ nhiệt với đồ uống có chất điện giải để giữ nước.