Cựu thành viên After School được cho là đang hẹn hò với nam người mẫu kém 6 tuổi Chae Jong Seok.

Tờ Sports Kyunghyang đưa tin Nana đang hẹn hò với Chae Jong Seok. Cả hai được cho là đã quen nhau một thời gian dài.

Hồi tháng 6, Nana và Chae Jong Seok đã du lịch ở Bali, Indonesia và chia sẻ những bức ảnh trong chuyến đi trên mạng xã hội. Cả hai sau đó cùng tham dự sự kiện của một thương hiệu mỹ phẩm được tổ chức tại Seongsu-dong, Seoul vào ngày 7/10.

Mới đây, Nana và Chae Jong Seok hóa thân một cặp đôi trong Indeed, It Was Love - video ca nhạc mới nhất của Baek Ji Young - phát hành ngày 2/12. Cặp đôi cũng đăng tải nhiều video ghi lại khoảnh khắc tương tác thân mật trong hậu trường quay MV.

Trước tin đồn hẹn hò, SUBLIME, công ty quản lý của Nana, cho biết: "Thật khó để xác nhận, vì điều này liên quan đến cuộc sống riêng tư của nữ diễn viên. Chúng tôi mong các bạn thông cảm". Tương tự, công ty quản lý của Chae Jong Seok cũng tuyên bố “không bình luận về chuyện đời tư của nghệ sĩ”.

Nana vướng tin hẹn hò Chae Jong Seok. Ảnh: Chosun.

Nana tên thật là Im Jin Ah, sinh năm 1991. Cô từng làm người mẫu, đạt thứ hạng cao trong cuộc thi Asia Pacific Super Model Contest 2009. Cùng năm, người đẹp lấn sân âm nhạc, trở thành một mảnh ghép trong nhóm After School.

Sau đó, Nana khởi động sự nghiệp diễn xuất với vai phụ trong phim The Good Wife. Từ đó tới nay, mỹ nhân sinh năm 1991 góp mặt trong nhiều dự án có tiếng như Justice, Vòng xoáy lừa đảo, Kill it, Into the Ring...

Hai năm liên tiếp (2014 và 2015), Nana đứng đầu bảng xếp hạng 100 người đẹp nhất thế giới do tạp chí TC Candler bình chọn. Gần đây, cô gây chú ý khi chia sẻ vlog về quá trình đi xóa hình xăm khắp cơ thể. Người đẹp cho biết quyết định xóa xăm sau khi nghe mẹ tâm sự muốn con gái có một cơ thể “sạch sẽ”.

Chae Jong Seok sinh năm 1997. Anh ra mắt với tư cách là người mẫu cho chương trình thời trang Beyond Closet thuộc Tuần lễ thời trang Seoul 2022. Hồi tháng 7/2023, Chae Jong Seok từng vướng tin hẹn hò với Han So Hee. Song thời điểm đó, phía công ty quản lý nữ diễn viên phủ nhận tin đồn, cho biết cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.