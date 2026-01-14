Năm mới, bàn chuyện cũ, trân trọng nỗ lực ‘quý như vàng’

Năm hết Tết đến, khi nhiều người nói về mục tiêu và kế hoạch mới, có một điều cũng đáng trân trọng là nhìn lại những cố gắng và hành trình của mình trong thời gian qua.

Cuối năm, giữa làn sóng “new year, new me”, một xu hướng đang âm thầm len lỏi và nhận được sự đồng cảm là “celebrating our small wins” - trân trọng những chiến thắng nhỏ bé.

Trân trọng nỗ lực thầm lặng trong một năm biến động

Thay vì chỉ tập trung vào đích đến cuối cùng hay thành tựu rực rỡ, mọi người bắt đầu học cách ghi nhận từng bước tiến nhỏ trên hành trình. Xu hướng này xuất phát từ nhận thức đang dần thay đổi: Thành công không chỉ đến từ bước nhảy vọt, mà còn là sự tích lũy đều đặn qua từng ngày và mỗi người xứng đáng được công nhận cho cố gắng của chính mình.

Năm qua, ai cũng nỗ lực theo cách riêng.

Điều này càng có ý nghĩa hơn khi nhìn lại năm 2025. Biến động kinh tế, áp lực công việc, thay đổi trong đời sống gia đình và sức khỏe khiến không ít kế hoạch bị gián đoạn. Nhưng trong bối cảnh đó, nỗ lực thầm lặng minh chứng cho sự kiên trì, khả năng thích ứng và ý chí không bỏ cuộc, trở thành nền tảng vững chắc cho mọi khởi đầu.

“Tôi từng nghĩ 2025 là năm thất bại vì không đạt được vị trí thăng tiến như kỳ vọng. Nhưng khi nhìn lại, tôi học được cách quản lý thời gian tốt hơn và giữ sức khỏe ổn định. Đó là bước tiến quan trọng”, chị Thùy Linh (TP Đà Nẵng) chia sẻ.

Còn với anh Quốc Huy (chủ chuỗi cửa hàng bán lẻ, Hà Nội), kế hoạch mở rộng quy mô trong 2025 của công ty anh buộc phải tạm dừng do biến động thị trường. Dù không mở thêm được cửa hàng, anh may mắn duy trì được dòng tiền và giữ lại toàn bộ nhân viên trong giai đoạn khó khăn. “Như vậy với tôi đã là thành công”, anh tâm sự.

Chị Minh Thảo (TP.HCM) lại có suy nghĩ 2025 là năm đáng nhớ dù “gia đình trải qua biến cố sức khỏe của người thân”. Với chị, việc cả nhà cùng vượt qua, giữ được sự gắn kết, đã là điều quý giá.

Những câu chuyện ấy phần nào cho thấy trong một năm biến động, giá trị của nỗ lực còn ở khả năng thích ứng, duy trì và không bỏ cuộc trước điều không như dự tính.

Mở ra mùa Tết tươi sáng và ngập tràn niềm tin

Khi đặt lát cắt đời thường đó trong bức tranh chung, ta nhận ra rằng không phải năm nào cũng cần được đo đếm bằng thành tích. Có những nỗ lực trong suốt một năm dài không tạo ra kết quả tức thì, nhưng âm thầm bồi đắp nền móng vững chắc cho tương lai.

Đó có thể là kiên trì theo đuổi mục tiêu còn dang dở, tiếp tục học hỏi và điều chỉnh hướng đi khi chưa tìm thấy lời giải, hay giữ vững trách nhiệm với bản thân và gia đình giữa áp lực. Những cố gắng tưởng chừng nhỏ bé chính là “chiến thắng thầm lặng”, nuôi dưỡng tư duy, nội lực và niềm tin vào sức mạnh của sự bền bỉ để mỗi người sẵn sàng đón nhận cơ hội phía trước.

Chị Ngọc Diệp (Hà Nội) chia sẻ: “Năm qua tuy không có thành tựu đáng kể, nhưng nỗ lực của tôi thì đáng tự hào. Vì vậy, Tết này, tôi muốn tự thưởng cho mình món quà mang giá trị lâu dài, như cách ‘gom góp’ nỗ lực nhỏ suốt cả năm. Món quà ấy là phần thưởng tinh thần cho sự kiên trì đến cùng”.

Tết là thời điểm để nhìn lại hành trình đã qua và chuẩn bị tâm thế cho khởi đầu mới.

