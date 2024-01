Năm mới 2024 đã đến New Zealand và Australia

"Chúc mừng năm mới tại Kiritimati!

Đảo Kiritimati, thuộc quần đảo Kiribati, là nơi đầu tiên chính thức chào đón năm 2024. Chúng tôi chúc các bạn một năm 2024 tuyệt vời, dù bạn ở đâu và đang ăn mừng thế nào.

Hẹn gặp năm sau!"

Đài quan sát Trái Đất ESA, cơ quan nghiên cứu thuộc Cơ quan Không gian châu Âu, đăng trên Twitter vào thời điểm đảo Kiritimati bước sang năm 2024.

Kiribati, quốc đảo nằm ở vùng trung tâm Thái Bình Dương, đã chính thức bước sang năm mới 2024 vào lúc lúc 10h sáng theo giờ GMT, tức 17h ngày 31/12 theo giờ Việt Nam.

Đây cũng là quốc gia đón năm mới sớm nhất trên thế giới. Sự phân chia múi giờ trên thế giới đã tạo nên cuộc "chạy đua" chào năm mới.

Một vài giờ sau đó, New Zealand và Australia trở thành những nước tiếp theo đón năm mới 2024. Ngày lễ đầu năm ở các nước này nổi tiếng với màn pháo hoa được hàng triệu người chờ đón tại cảng Sydney (Australia) và toà nhà cao nhất New Zealand - Sky Tower.

Hàng tấn chất nổ đã rực sáng trên bầu trời của cầu cảng Sydney trong màn pháo hoa kéo dài 12 phút. Hơn 1 triệu người, bằng với 1/5 dân số thành phố, đã đón xem màn pháo hoa từ bên bờ và thuyền dưới cảng.

Sau Australia và New Zealand, các nước Đông Bắc Á sẽ là nơi tiếp theo đón năm mới.

Đảo Kirimati từng là nơi đón năm mới muộn nhất thế giới nhưng số phận đảo ngược sau khi tổng thống nước này di chuyển IDL - đường tưởng tượng, gần kinh tuyến 180 độ, kéo thẳng từ Bắc Cực xuống Nam Cực - vào năm 1995.

Trước kia, IDL chia đôi Kiribati thành hai phần, khiến giờ ở nửa phía tây sớm hơn một ngày so với nửa phía đông, ảnh hưởng tới việc kinh doanh. Hiện cả quốc đảo nằm chung một múi giờ.

Tiệc tùng là thứ không thể thiếu trong lễ hội địa phương vào đêm Giao thừa. Những món ăn truyền thống của Kiribati gồm có lợn nướng, tôm càng, khoai môn, chuối và dừa.

Tonga và Samoa, hai quốc gia ở Nam Thái Bình Dương, sẽ là những nơi tiếp theo đón năm mới sau Kiribati một giờ.

