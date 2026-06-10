Nam Long II Central Lake: Bước ra đủ dịch vụ, trở về trọn riêng tư

Ở Cần Thơ, khu đô thị cao cấp Nam Long II Central Lake hiện thực hóa triết lý này thông qua mô hình đô thị tích hợp đa chức năng với 5 trụ cột: Sống - làm việc - học tập - vui chơi - mua sắm. Tại đây, quy hoạch không gian được thiết lập để tạo bước chuyển tiếp từ trục thương mại sầm uất đến cụm dân cư tĩnh lặng, mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn, ra cửa là chạm nghìn dịch vụ, về nhà là tận hưởng sự riêng tư. Không gian sống tại Nam Long II Central Lake bắt đầu từ sự quy hoạch bài bản trên quỹ đất quy mô 43,8 ha, nơi chủ đầu tư dành hơn 60% diện tích cho cây xanh, mặt nước và chuỗi tiện ích cộng đồng. Bức tranh tổng thể của đô thị hiện lên đầy sức sống, mang đến môi trường sống sinh thái trong lành, khoáng đạt giữa nhịp sống đô thị của vùng đất tây đô.