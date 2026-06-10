Nam Long II Central Lake: Bước ra đủ dịch vụ, trở về trọn riêng tư

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Ở Cần Thơ, khu đô thị cao cấp Nam Long II Central Lake hiện thực hóa triết lý này thông qua mô hình đô thị tích hợp đa chức năng với 5 trụ cột: Sống - làm việc - học tập - vui chơi - mua sắm. Tại đây, quy hoạch không gian được thiết lập để tạo bước chuyển tiếp từ trục thương mại sầm uất đến cụm dân cư tĩnh lặng, mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn, ra cửa là chạm nghìn dịch vụ, về nhà là tận hưởng sự riêng tư. Không gian sống tại Nam Long II Central Lake bắt đầu từ sự quy hoạch bài bản trên quỹ đất quy mô 43,8 ha, nơi chủ đầu tư dành hơn 60% diện tích cho cây xanh, mặt nước và chuỗi tiện ích cộng đồng. Bức tranh tổng thể của đô thị hiện lên đầy sức sống, mang đến môi trường sống sinh thái trong lành, khoáng đạt giữa nhịp sống đô thị của vùng đất tây đô.
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Bước chân ra khỏi tổ ấm, cư dân hòa mình vào nhịp đập năng động của tuyến phố thương mại. Tại đây, các dãy nhà thấp tầng đa công năng mang phong cách kiến trúc Nam Âu phóng khoáng và Nhật Bản tinh tế, tạo điểm nhấn thị giác cho trục giao thương. Mọi nhu cầu mua sắm, thưởng thức ẩm thực, thư giãn tại spa hay dịch vụ cao cấp được đáp ứng trong vài bước chân.
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Mảnh ghép tạo nên sự an tâm cho các gia đình tại khu đô thị là hệ thống trường học liên cấp quy mô 1,15 ha trong quần thể nội khu. Mô hình “trường học trong đô thị tích hợp” mang đến đặc quyền về thời gian khi cha mẹ không còn vội vã đưa đón giữa dòng kẹt xe, con trẻ có thể thong thả đi bộ đến lớp trên cung đường rợp bóng mát, an toàn và văn minh. Đó là nền tảng để những “công dân toàn cầu” nhí rèn luyện tính tự lập và phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ.
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Cuộc sống cao cấp không thể thiếu vắng giá trị chăm sóc sức khỏe. Cụm thể dục thể thao rộng hơn 5.700 m2 với 11 sân pickleball và 2 sân bóng đá mini là điểm nhấn cho lối sống năng động tại Nam Long II Central Lake. Sau những giờ làm việc, cư dân chỉ mất vài phút để bước ra khỏi nhà, tham gia vào trận giao bóng cùng hàng xóm hay những người bạn chung sở thích, tạo dựng cộng đồng cư dân khỏe mạnh, văn minh và gắn kết.
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Với quy mô 3,36 ha, công viên hồ trung tâm đóng vai trò như “lá phổi xanh” điều hòa vi khí hậu, kiến tạo giá trị sinh thái bền vững cho khu đô thị. Nhờ cảnh quan mặt nước và hệ thống cây xanh, nguồn không khí tại đây được duy trì sự trong lành và tươi mới. Đây là không gian mở lý tưởng để cư dân thư giãn, gắn kết cùng gia đình hoặc duy trì thói quen chạy bộ, rèn luyện sức khỏe thể chất và tái tạo năng lượng mỗi ngày.
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Hệ sinh thái tiện ích tại Nam Long II Central Lake không chỉ phục vụ nhu cầu vật chất, mà còn nuôi dưỡng đời sống tinh thần phong phú. Các không gian như quảng trường hay công viên ven hồ là nơi thường xuyên diễn ra hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim ngoài trời cùng lễ hội mang đậm bản sắc miền Tây sông nước, thu hút đông đảo cư dân và du khách đến tham dự. Đây là chất xúc tác giúp thắt chặt tính cộng đồng, đưa khu đô thị thành điểm đến đa trải nghiệm, đong đầy niềm vui và sự tự hào cho mỗi cư dân.
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Bức tranh đô thị tại Nam Long II Central Lake được hoàn thiện bởi những sản phẩm nhà phố thấp tầng đa công năng với thiết kế thông minh, vừa tối ưu khai thác kinh doanh, vừa phục vụ nhu cầu ở. Trải nghiệm sống tại đây là sự kết hợp giữa nhịp đập giao thương sầm uất ở mặt tiền tầng trệt và không gian an cư ở các tầng trên. Sự phân tách không gian giúp khu vực sinh hoạt gia đình duy trì sự thông thoáng, thoải mái và tách biệt khỏi sự náo nhiệt của hoạt động kinh doanh bên ngoài. Đóng cánh cửa lại, mỗi tổ ấm mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn sự riêng tư, nơi gia chủ thư thái đón làn gió mát lành thổi vào từ hồ trung tâm và mảng xanh thiên nhiên khoáng đạt. Sự kết hợp giữa nhịp sống giao thương sầm uất và không gian an cư tĩnh lặng làm nên chất sống riêng tại Nam Long II Central Lake - không gian sống chuẩn mực cùng cộng đồng cư dân văn minh, kiến tạo giá trị sống trọn vẹn và an tâm cho gia đình hiện đại tại trung tâm mới của Cần Thơ.